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    • Прогноз на точный счет матча БАТЭ – «Неман», Высшая лига, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча БАТЭ – «Неман», Высшая лига, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Борисов-Арена» БАТЭ примет «Неман» в рамках 27-го тура Высшей лиги. Команды демонстрируют интересную игру, и встреча обещает быть напряженной.

    БАТЭ

    БАТЭ идет на 7-й позиции с 37 очками и показывает стабильно высокий уровень. Команда нашла свою форму, победив в последних трех матчах. Оралхан Омиртаев, лучший бомбардир БАТЭ с 5 мячами в 12 матчах, ведет команду вперед в атаке. БАТЭ забивает в каждом из последних 8 матчей чемпионата, подтверждая свою мощь в нападении, однако проблемы в обороне остаются: команда пропускает в 5 из 7 последних матчей.

    Последние матчи БАТЭ:

    «Неман»

    «Неман» занимает 2-е место с 57 очками и показывает отличные результаты, находясь на пике формы. Павел Савицкий, лучший бомбардир с 12 голами, стабильно ведет команду к успеху. «Неман» не проигрывает в последних 6 матчах, и, что особенно важно, оборона демонстрирует надежность, пропустив всего 2 гола за последние 5 игр. За последние 4 игры «Неман» забивает стабильно, и их стремление укрепить лидерские позиции подталкивает к результативной игре.

    Последние матчи «Немана»:

    • «Динамо Брест» 2:2 «Неман»
    • «Неман» 2:0 «Слуцк»
    • «Арсенал» Дзержинск 0:4 «Неман»
    • «Неман» 1:0 «Славия» Мозырь
    • «Нафтан» 0:0 «Неман»

    Личные встречи

    Последние матчи между БАТЭ и «Неманом» показывают преимущество хозяев. БАТЭ не проигрывает «Неману» в 8 из 10 последних очных встреч, и команда дома традиционно выступает сильнее. Тем не менее, в последнее время «Неман» существенно усилил свои позиции, что добавляет интриги предстоящему матчу.

    Последние встречи:

    • БАТЭ 1:1 «Неман»
    • БАТЭ 3:0 «Неман»
    • «Неман» 0:2 БАТЭ

    Статистика

    БАТЭ:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 8 матчей

    «Неман»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия матчей без поражений: 6 матчей

    Прогноз на матч БАТЭ – «Неман»

    С учетом текущей формы и статистики обеих команд, можно ожидать напряженного и результативного противостояния. «Неман» имеет преимущество в обороне и стабильность в атаке, в то время как БАТЭ, играя дома, будет стремиться забить, чтобы поддержать свою серию.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Победа «Немана» с форой (0) – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:55
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