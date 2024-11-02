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  • БАТЭ – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

БАТЭ – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 15:20
БАТЭ
02.11.2024, суббота, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Неман
35' Г. Алыкулов 54' П. Савицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
4-3-2-1
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
55
Аффи
5
Осипов
33
Сотников
8
Русенчик
68
Жульпа
27
Пилецкий
8
Ануфриев
19
Омиртаев
3-3-2-1-1
1
Белов
22
Пархоменко
33
Карпович
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
24
Якимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
27
Пилецкий
17
Черноок
17
Черноок
27
Пилецкий
19
Омиртаев
89
Джикия
89
Джикия
19
Омиртаев
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
33
Карпович
19
Дайнеко
19
Дайнеко
33
Карпович
11
Алыкулов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
11
Алыкулов
88
Савицкий
17
Зубович
17
Зубович
88
Савицкий
Остались в запасе
БАТЭ
Неман
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча БАТЭ - Неман
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Немана», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Неман»

БАТЭ – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман БАТЭ
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