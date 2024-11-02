Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Немана», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Неман»