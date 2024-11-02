02.11.2024, суббота, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-3-2-1
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
55
Аффи
5
Осипов
33
Сотников
8
Русенчик
68
Жульпа
27
Пилецкий
8
Ануфриев
19
Омиртаев
3-3-2-1-1
1
Белов
22
Пархоменко
33
Карпович
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
24
Якимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
27
Пилецкий
17
Черноок
17
Черноок
27
Пилецкий
19
Омиртаев
89
Джикия
89
Джикия
19
Омиртаев
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
33
Карпович
19
Дайнеко
19
Дайнеко
33
Карпович
11
Алыкулов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
11
Алыкулов
88
Савицкий
17
Зубович
17
Зубович
88
Савицкий
Остались в запасе
БАТЭ
Неман
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча БАТЭ - Неман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Немана», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»