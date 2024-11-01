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    • Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Ювентус», Серия А, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Ювентус», Серия А, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Фриули» «Удинезе» примет «Ювентус» в рамках 11-го тура Серии А. «Ювентус» остается в числе лидеров с выдающейся серией без поражений в чемпионате, но «Удинезе» тоже не сдается, особенно на своем поле.

    «Удинезе»

    «Удинезе» занимает 7-е место с 16 очками. Команда недавно показала уверенную игру в атаке, хотя стабильно пропускает в каждом матче. Лидером команды остается Лоренцо Лукка с шестью голами. Несмотря на определенные проблемы в обороне, «Удинезе» нередко демонстрирует боевой дух, особенно в домашних встречах.

    Последние матчи «Удинезе»:

    «Ювентус»

    «Ювентус» уверенно занимает 6-е место с 18 очками, и команда не проигрывает на протяжении 18 матчей в Серии А. Душан Влахович остается одним из лидеров атаки с восемью голами. При этом оборона «Ювентуса» также дает сбои – они пропустили 8 голов за последние пять матчей, что может сделать матч с «Удинезе» напряженным.

    Последние матчи «Ювентуса»:

    Личные встречи

    «Ювентус» имеет явное преимущество в очных встречах с «Удинезе», выиграв 7 из последних 9 матчей. В каждом из последних встреч они стабильно забивали, что обещает голы и в этом противостоянии.

    Последние встречи:

    • «Ювентус» 0:1 «Удинезе»
    • «Удинезе» 0:3 «Ювентус»
    • «Удинезе» 0:1 «Ювентус»

    Статистика

    «Удинезе»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забито в последних 5 играх: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 играх: 7 голов
    • Неплохие результаты на своем поле: 8 из 10 последних матчей без поражений

    «Ювентус»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забито в последних 5 играх: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 играх: 8 голов
    • Серия без поражений в чемпионате: 18 матчей

    Прогноз на матч «Удинезе» – «Ювентус»

    В этом матче «Ювентус» выглядит более убедительно, но «Удинезе» также имеет свои шансы на своем поле. Вероятнее всего, матч завершится победой гостей с минимальным перевесом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ювентуса» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Ювентуса» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ювентуса» за 8.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:01
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