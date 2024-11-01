2 ноября на стадионе «Фриули» «Удинезе» примет «Ювентус» в рамках 11-го тура Серии А. «Ювентус» остается в числе лидеров с выдающейся серией без поражений в чемпионате, но «Удинезе» тоже не сдается, особенно на своем поле.

«Удинезе»

«Удинезе» занимает 7-е место с 16 очками. Команда недавно показала уверенную игру в атаке, хотя стабильно пропускает в каждом матче. Лидером команды остается Лоренцо Лукка с шестью голами. Несмотря на определенные проблемы в обороне, «Удинезе» нередко демонстрирует боевой дух, особенно в домашних встречах.

Последние матчи «Удинезе»:

«Ювентус»

«Ювентус» уверенно занимает 6-е место с 18 очками, и команда не проигрывает на протяжении 18 матчей в Серии А. Душан Влахович остается одним из лидеров атаки с восемью голами. При этом оборона «Ювентуса» также дает сбои – они пропустили 8 голов за последние пять матчей, что может сделать матч с «Удинезе» напряженным.

Последние матчи «Ювентуса»:

Личные встречи

«Ювентус» имеет явное преимущество в очных встречах с «Удинезе», выиграв 7 из последних 9 матчей. В каждом из последних встреч они стабильно забивали, что обещает голы и в этом противостоянии.

Последние встречи:

Статистика

«Удинезе»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забито в последних 5 играх: 7 голов

Пропущено в последних 5 играх: 7 голов

Неплохие результаты на своем поле: 8 из 10 последних матчей без поражений

«Ювентус»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забито в последних 5 играх: 8 голов

Пропущено в последних 5 играх: 8 голов

Серия без поражений в чемпионате: 18 матчей

Прогноз на матч «Удинезе» – «Ювентус»

В этом матче «Ювентус» выглядит более убедительно, но «Удинезе» также имеет свои шансы на своем поле. Вероятнее всего, матч завершится победой гостей с минимальным перевесом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ювентуса» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Ювентуса» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ювентуса» за 8.00