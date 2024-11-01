2 ноября на стадионе «Фриули» «Удинезе» примет «Ювентус» в рамках 11-го тура Серии А. «Ювентус» остается в числе лидеров с выдающейся серией без поражений в чемпионате, но «Удинезе» тоже не сдается, особенно на своем поле.
«Удинезе»
«Удинезе» занимает 7-е место с 16 очками. Команда недавно показала уверенную игру в атаке, хотя стабильно пропускает в каждом матче. Лидером команды остается Лоренцо Лукка с шестью голами. Несмотря на определенные проблемы в обороне, «Удинезе» нередко демонстрирует боевой дух, особенно в домашних встречах.
Последние матчи «Удинезе»:
- «Венеция» 3:2 «Удинезе»
- «Удинезе» 2:0 «Кальяри»
- «Милан» 1:0 «Удинезе»
- «Удинезе» 1:0 «Лечче»
- «Удинезе» 2:3 «Интер»
«Ювентус»
«Ювентус» уверенно занимает 6-е место с 18 очками, и команда не проигрывает на протяжении 18 матчей в Серии А. Душан Влахович остается одним из лидеров атаки с восемью голами. При этом оборона «Ювентуса» также дает сбои – они пропустили 8 голов за последние пять матчей, что может сделать матч с «Удинезе» напряженным.
Последние матчи «Ювентуса»:
- «Ювентус» 2:2 «Парма»
- «Интер» 4:4 «Ювентус»
- «Ювентус» 0:1 «Штутгарт»
- «Ювентус» 1:0 «Лацио»
- «Ювентус» 1:1 «Кальяри»
Личные встречи
«Ювентус» имеет явное преимущество в очных встречах с «Удинезе», выиграв 7 из последних 9 матчей. В каждом из последних встреч они стабильно забивали, что обещает голы и в этом противостоянии.
Последние встречи:
- «Ювентус» 0:1 «Удинезе»
- «Удинезе» 0:3 «Ювентус»
- «Удинезе» 0:1 «Ювентус»
Статистика
«Удинезе»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забито в последних 5 играх: 7 голов
- Пропущено в последних 5 играх: 7 голов
- Неплохие результаты на своем поле: 8 из 10 последних матчей без поражений
«Ювентус»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забито в последних 5 играх: 8 голов
- Пропущено в последних 5 играх: 8 голов
- Серия без поражений в чемпионате: 18 матчей
Прогноз на матч «Удинезе» – «Ювентус»
В этом матче «Ювентус» выглядит более убедительно, но «Удинезе» также имеет свои шансы на своем поле. Вероятнее всего, матч завершится победой гостей с минимальным перевесом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ювентуса» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Ювентуса» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ювентуса» за 8.00