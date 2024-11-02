02.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
24
Бийол
17
Джаннетти
33
Земура
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
9
Дэвис
4-3-3
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
28
Влахович
10
Йылдыз
22
Веа
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
27
Кабаселе
77
Эбосс
77
Эбосс
27
Кабаселе
4
Ловрич
6
Саррага
6
Саррага
4
Ловрич
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
10
Товен
20
Лукка
20
Лукка
10
Товен
37
Савона
32
Кабаль
32
Кабаль
37
Савона
20
Камбьясо
13
Данило
13
Данило
20
Камбьясо
19
Тюрам
22
МакКенни
22
МакКенни
19
Тюрам
22
Веа
11
Мбангула
11
Мбангула
22
Веа
28
Влахович
7
Консейсау
7
Консейсау
28
Влахович
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
41
Javier Gil
ЦЗ
45
Javier Gil
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
41
Javier Gil
ЦЗ
45
Javier Gil
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Удинезе - Ювентус
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
14
Офсайды
1
3
Количество передач
316
539
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Ювентуса», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»