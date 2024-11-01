Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Леганес», Ла Лига, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Леганес», Ла Лига, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Монтиливи» «Жирона» встретится с «Леганесом» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Обе команды показывают интересный стиль игры и борются за укрепление позиций в турнирной таблице, что делает матч важным для обеих сторон.

    «Жирона»

    «Жирона» находится на 13-м месте с 12 очками и демонстрирует стабильность в атаке. В последних пяти матчах команда забила 8 голов, особенно проявив себя в Кубке (4:0 против «Эстремадуры 1924»). Кристиан Стуани – основной голеадор команды с 3 забитыми мячами. Однако защита «Жироны» не всегда выдерживает прессинг: команда пропустила 3 гола за последние пять матчей и не смогла удержать ворота в неприкосновенности в четырeх последних играх Ла Лиги.

    Последние матчи «Жироны»:

    «Леганес»

    «Леганес» с 11 очками идет 14-м и старается не отставать от соперников. После недавней убедительной победы над «Сельтой» (3:0) команда настроена на положительный результат. Хуан Крус с 4 голами лидирует в команде по результативности. В последних пяти матчах «Леганес» забил 9 голов, но оборона остается уязвимой – 5 пропущенных голов в том же отрезке. Команда борется за улучшение положения в турнирной таблице и явно рассчитывает на стабильные результаты.

    Последние матчи «Леганеса»:

    Личные встречи

    «Жирона» имеет преимущество в последних встречах: команда не проигрывала в 11 из 12 последних матчей против «Леганеса». На своем поле «Жирона» регулярно навязывает сопернику свой стиль игры, который позволяет ей удерживать результат. В последней очной встрече соперники разошлись миром, но в целом тенденция остается на стороне «Жироны».

    Последние встречи:

    • «Леганес» 1:1 «Жирона»
    • «Жирона» 3:0 «Леганес»
    • «Жирона» 1:0 «Леганес»

    Статистика

    «Жирона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60
    • Забила 8 голов в последних 5 играх
    • Пропустила 3 гола в последних 5 играх
    • Пропускает в 4 последних матчах Ла Лиги

    «Леганес»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забила 9 голов в последних 5 играх
    • Пропустила 5 голов в последних 5 играх
    • Забивает в 4 последних матчах

    Прогноз на матч «Жирона» – «Леганес»

    Ожидается равный матч, однако «Жирона», играя на своем поле, имеет больше шансов на успех. Обе команды демонстрируют достойный уровень атакующих действий, поэтому вполне вероятно, что обе сумеют отличиться. «Леганес» постарается использовать уязвимость «Жироны» в обороне, однако хозяева все же выглядят сильнее благодаря надежной атаке и поддержке домашнего стадиона.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Жироны» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный результат – победа «Жироны» со счетом 2:1.Рекомендация: 2:1 в пользу «Жироны» за 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 