2 ноября на стадионе «Монтиливи» «Жирона» встретится с «Леганесом» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Обе команды показывают интересный стиль игры и борются за укрепление позиций в турнирной таблице, что делает матч важным для обеих сторон.

«Жирона» находится на 13-м месте с 12 очками и демонстрирует стабильность в атаке. В последних пяти матчах команда забила 8 голов, особенно проявив себя в Кубке (4:0 против «Эстремадуры 1924»). Кристиан Стуани – основной голеадор команды с 3 забитыми мячами. Однако защита «Жироны» не всегда выдерживает прессинг: команда пропустила 3 гола за последние пять матчей и не смогла удержать ворота в неприкосновенности в четырeх последних играх Ла Лиги.

Последние матчи «Жироны»:

«Леганес»

«Леганес» с 11 очками идет 14-м и старается не отставать от соперников. После недавней убедительной победы над «Сельтой» (3:0) команда настроена на положительный результат. Хуан Крус с 4 голами лидирует в команде по результативности. В последних пяти матчах «Леганес» забил 9 голов, но оборона остается уязвимой – 5 пропущенных голов в том же отрезке. Команда борется за улучшение положения в турнирной таблице и явно рассчитывает на стабильные результаты.

Последние матчи «Леганеса»:

Личные встречи

«Жирона» имеет преимущество в последних встречах: команда не проигрывала в 11 из 12 последних матчей против «Леганеса». На своем поле «Жирона» регулярно навязывает сопернику свой стиль игры, который позволяет ей удерживать результат. В последней очной встрече соперники разошлись миром, но в целом тенденция остается на стороне «Жироны».

Последние встречи:

«Леганес» 1:1 «Жирона»

«Жирона» 3:0 «Леганес»

«Жирона» 1:0 «Леганес»

Статистика

«Жирона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60

Забила 8 голов в последних 5 играх

Пропустила 3 гола в последних 5 играх

Пропускает в 4 последних матчах Ла Лиги

«Леганес»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забила 9 голов в последних 5 играх

Пропустила 5 голов в последних 5 играх

Забивает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Жирона» – «Леганес»

Ожидается равный матч, однако «Жирона», играя на своем поле, имеет больше шансов на успех. Обе команды демонстрируют достойный уровень атакующих действий, поэтому вполне вероятно, что обе сумеют отличиться. «Леганес» постарается использовать уязвимость «Жироны» в обороне, однако хозяева все же выглядят сильнее благодаря надежной атаке и поддержке домашнего стадиона.

Рекомендации для ставок:

Победа «Жироны» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный результат – победа «Жироны» со счетом 2:1.Рекомендация: 2:1 в пользу «Жироны» за 7.50.