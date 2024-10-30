Родри высказался о получении «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри после получения приза лучшему футболисту сезона по версии France Football сказал, что воплотил свою мечту.

«Это воспоминание останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Ночь, которая останется со мной навсегда. Это кульминация многих лет работы и любви, которую я всегда испытывал и до сих пор испытываю к футболу.

Это воплощение мечты. Я рад, это многое значит для моей семьи, для испанского футбола и для меня. Это «Золотой мяч» для всей Испании», – сказал Родри.