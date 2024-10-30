Моуринью отказался от желания возглавить клуб-аутсайдер

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отметил, что никогда не пойдет работать в команду, борющуся за выживание, опровергнув свое недавнее высказывание.

«Я пошутил. Никогда не пойду в команду, борющуюся за выживание. Никогда не пойду. Я на том этапе карьеры, когда можно быть счастливым все время, а сейчас, играя в еврокубках, расстраиваюсь.

Но я не собираюсь бороться за выживание. Это слишком сложно! Честно говоря, считаю, что это самое сложное. Это сложнее, чем играть за титулы. Это, должно быть, очень сложно в эмоциональном плане, потому что это то, что меняет жизни. Я думаю, что это делают смелые парни», – сказал Моуринью.