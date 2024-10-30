Тен Хаг думал об уходе из «МЮ» летом

Эрик тен Хаг рассматривал возможность покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого сезона, сообщает Daily Mail со ссылкой на De Telegraaf. Причиной сомнений нидерландца стала активная критика его работы, а также слухи о переговорах руководства английского клуба с другими потенциальными кандидатами на пост главного тренера.
Отмечается, что тен Хаг окончательно решил остаться в клубе лишь после отпуска на Ибице. В итоге летом «МЮ» договорился о продлении контракта с тренером до 2026 года.
- В понедельник нидерландец был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
- Команда занимает 14-е место в АПЛ с 11 очками.
- Под руководством тен Хага «МЮ» по разу выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.
Источник: Daily Mail