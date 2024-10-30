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Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените»

30 октября 2024, 08:28
10

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил о готовности пройти тренерскую стажировку в «Динамо» или «Зените».

«Да, я слышал слова Лички и рассматриваю вариант стажировки. Надо уважать календарь «Динамо», потому что там игры и все прочее.

Тем более после подставы со «Спартаком» приходится не задумываться над этим, а просто спокойно искать вариант и идти к тем людям, которые открыты.

Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!» – сказал Мостовой.

  • 56-летний Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию.
  • «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мостовой Александр
Комментарии (10)
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theonewhoisnotafraidofyou
1730267421
Мстить собрался
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Mirak92
1730268523
И там нах..й пошлют
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subbotaspartak
1730271521
Я проходил стажировку на заводе и сначала дублировал а потом заменял мастера сборочного участка. А он кого заменит?
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Cleaner
1730272955
А нужен ли Динамо или Зениту Мостовой??? Ведь он после стажировки по СПАРТАКОВСКОЙ традиции эти клубы грязью обольет. Скажет, что все там не так и стажировать они не умеют!...((((((((((((((((
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saf05
1730274666
Дайте уж ему лицензию, и пусть ищет себе работу. Хоть посмотреть на него в деле.
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vvv123
1730277380
В Зенит не брать!
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FWSPM
1730279087
Опасный конкурент Сельдерея и Лички на связи. Запасаемся попкорном и ждем развития событий
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Январь 59
1730284944
Стажировку нужно проходить в том клубе, который лидирует в чемпионате.
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anatolich72
1730287213
А почему не в первой лиге. Начинать надо с малого.
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Александр.Т.
1730287722
Да просто уже пойди , почему другие идут и молча стажируются а этот сидит и выбирает пойду не пойду , календарь расписание тебя зовут не тренировать динамо перед матчем а чтобы ты научился чему-то тренерскому делу, не ты будешь выбирать состав динамо на матч , твоя задача сидеть и слушать что тренер будет тебе говорить и показывать на тренировочном процессе, приплесал тут расписание клуба)
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