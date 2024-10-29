Реакция Гвардиолы на увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

Голландца уволили в понедельник.

Он возглавлял команду с лета 2022 года.

«МЮ» идет на 14-м месте в АПЛ после 9 туров.

«Мне жаль, когда тренер теряет работу. У меня с ним хорошие отношения. Думаю, он достойно представлял «Манчестер Юнайтед».

Он вернeтся сильнее. Тен Хаг знает, и я знаю, что наша работа зависит от результатов», – заявил Гвардиола.