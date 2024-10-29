Реакция Мостового на слова Лички, что он тратит 50 тысяч рублей в месяц

Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера «Динамо» Марцела Лички о своих тратах.

Чех заявил, что тратит в месяц 50 тысяч рублей.

«Думаю, что Личка и правда живет на такую сумму. Если он проживает на базе, то вообще без проблем. Такое возможно. Когда я попал в «Спартак», тоже жил на базе и мало тратил.

Мне противнее слышать, когда многие говорят, что им 500-700 тысяч не хватает, но такое тоже возможно.

Москва, однозначно, очень дорогой город, плюс цены растут каждую неделю с космической скоростью. Не понимаю, как это возможно», – сказал Мостовой.