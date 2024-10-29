Стало известно, как Родри отпраздновал получение «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри устроил вечеринку после церемонии вручения «Золотого мяча».
Он отметил выигрыш награды в ресторане. Там приглашенные гости хором пели песни, размахивая белыми салфетками.
- Футболист «Сити» впервые в истории получил «Золотой мяч».
- Родри в голосовании опередил трех игроков «Реала» – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.
- В 2024 году он выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании.
- Сейчас хавбек восстанавливается после разрыва крестов, на церемонии он был на костылях.
Источник: твиттер «Манчестер Сити»