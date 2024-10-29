Мостовой: «Спартак» подставил меня»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о срыве стажировки в клубе.

56-летний Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.

В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках. Его выписали 15 октября.

«Спартак» сообщил, что по своей инициативе отменил стажировку экс-игрока сборной России.

«Спартак» немного подставил меня. Воспользовались. Но бог им судья. В «Спартаке» многое делается не по-футбольному. Сейчас многие мне звонят, приглашают. Так что найду команду, это не проблема», – сказал Мостовой.