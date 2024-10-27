Орещук назвал условие отставки Станковича из «Спартака»

Бывший футболист и спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, в каком случае надо уволить главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Начало сезона со слабыми командами у «Спартака» было неплохое, но сейчас проблемы с качественными соперниками. Пока что средне выступают. Хотя видно, что здоровая атмосфера и ребята к Становичу хорошо относятся.

Вопрос чемпионства для «Спартака» закрыт, будет борьба за топ-3. Будет неправильно если уволят Станковича, нужно дать ему цикл провести. Если Гильермо Абаскаль в свое время потерял контакт над командой, то у Станковича он есть. Я бы не стал делать резких движений. Если команда будет на седьмом-восьмом месте, то его надо убирать. А если войдут в топ-5, то надо дать еще шанс», – сказал Орещук.