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Орещук назвал условие отставки Станковича из «Спартака»

27 октября 2024, 11:22
7

Бывший футболист и спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, в каком случае надо уволить главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Начало сезона со слабыми командами у «Спартака» было неплохое, но сейчас проблемы с качественными соперниками. Пока что средне выступают. Хотя видно, что здоровая атмосфера и ребята к Становичу хорошо относятся.

Вопрос чемпионства для «Спартака» закрыт, будет борьба за топ-3. Будет неправильно если уволят Станковича, нужно дать ему цикл провести. Если Гильермо Абаскаль в свое время потерял контакт над командой, то у Станковича он есть. Я бы не стал делать резких движений. Если команда будет на седьмом-восьмом месте, то его надо убирать. А если войдут в топ-5, то надо дать еще шанс», – сказал Орещук.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • В 14:15 мск москвичи начнут матч 13-го тура против «Пари НН».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (7)
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NewLife
1730018862
Поговори о Спартаке, чтобы тебя не забыли))
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шахта Заполярная
1730022425
Когда в команде хорошая атмосфера, нужно срочно внести разлад, разными "специалистами" Всех интересует именно Спартаковский тренер. Оставьте команду и тренера в покое, хотя бы до зимнего перерыва. Скоро уборщицы из газ према будут тренера предлагать. *ЛЯ КАК ЖЕ ДОСТАЛИ УЖЕ
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Январь 59
1730023468
Станюковича надо оставить, уволить нужно Спартак.
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Лицом_на_клаве
1730031125
Какой топ-3? Им бы ниже их 10 места не свалиться!
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zigbert
1730037911
Господа, следите за своими командами. В Спартаке разберутся и без вас.
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alefreddy
1730041131
от неликвида надо избавляться а тренер работает с теми что есть
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