27 октября 2024 года в 11:00 по московскому времени состоится матч 16-го тура регулярного сезона Первой Лиги, в котором «Уфа» примет «Ротор».

«Уфа»

Клуб находится на 17-м месте с 11 очками после 15 туров. «Уфа» одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, забив 13 мячей и пропустив 22.

Последние три матча «Уфы»:

«Ротор» занимает 7-е место с 22 очками. Команда одержала 5 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забив 12 голов и пропустив 9.

Последние три матча «Ротора»:

Очные встречи «Уфа» – «Ротор»

08.06.24 «Уфа – Ротор 0:0;

03.03.24 «Ротор – Уфа 0:1;

23.09.23 «Уфа – Ротор 3:0.

Прогноз на матч «Уфа» – «Ротор»

Уфимцы идут в зоне вылета, а «Ротор» располагается в середине турнирной таблицы. «Уфа» в последних пяти матчах не одержала ни одной победы, а «Ротор» чередует победы и ничьи, последние поражения коллектив потерпел в конце сентября. В предстоящей встрече поставим на «Ротор» или ничью (1.50).