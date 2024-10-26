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    • «Уфа» – «Ротор»: прогноз на матч 16-го тура российской Первой лиги, 27 октября 2024 года

    «Уфа» – «Ротор»: прогноз на матч 16-го тура российской Первой лиги, 27 октября 2024 года

    27 октября 2024 года в 11:00 по московскому времени состоится матч 16-го тура регулярного сезона Первой Лиги, в котором «Уфа» примет «Ротор».

    «Уфа»

    Клуб находится на 17-м месте с 11 очками после 15 туров. «Уфа» одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, забив 13 мячей и пропустив 22.

    Последние три матча «Уфы»:

    «Ротор»

    «Ротор» занимает 7-е место с 22 очками. Команда одержала 5 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забив 12 голов и пропустив 9.

    Последние три матча «Ротора»:

    Очные встречи «Уфа» – «Ротор»

    • 08.06.24 «Уфа – Ротор 0:0;
    • 03.03.24 «Ротор – Уфа 0:1;
    • 23.09.23 «Уфа – Ротор 3:0.

    Прогноз на матч «Уфа» – «Ротор»

    Уфимцы идут в зоне вылета, а «Ротор» располагается в середине турнирной таблицы. «Уфа» в последних пяти матчах не одержала ни одной победы, а «Ротор» чередует победы и ничьи, последние поражения коллектив потерпел в конце сентября. В предстоящей встрече поставим на «Ротор» или ничью (1.50).

    Источник: «Бомбардир»

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