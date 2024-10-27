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  • «Уфа» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Уфа» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 12:50
Уфа
27.10.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
86' А. Анисимов 90' В. Ложкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
3-4-3
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
15
Бочеров
89
Стоцкий
97
Пасевич
88
Агеян
11
Гуренко
4-1-1-3-1
13
Чагров
28
Семенов
5
Шумских
3
Швецов
3
Плиев
19
Плотников
97
Таликин
13
Тюрин
24
Мальцев
9
Камлашев
13
Агеев
11
Гуренко
38
Захаров
38
Захаров
11
Гуренко
88
Агеян
8
Исаев
8
Исаев
88
Агеян
89
Стоцкий
25
Ложкин
25
Ложкин
89
Стоцкий
24
Мальцев
35
Прищепа
35
Прищепа
24
Мальцев
97
Таликин
57
Болотов
57
Болотов
97
Таликин
13
Тюрин
32
Соколов
32
Соколов
13
Тюрин
9
Камлашев
31
Касимов
31
Касимов
9
Камлашев
13
Агеев
10
Морозов
10
Морозов
13
Агеев
Остались в запасе
Уфа
Ротор
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Уфа - Ротор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Ротор», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа»«Ротор»

«Уфа» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Уфа
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