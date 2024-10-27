Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Ротор», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Ротор»