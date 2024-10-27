27.10.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 16 тур
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-4-3
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
15
Бочеров
89
Стоцкий
97
Пасевич
88
Агеян
11
Гуренко
4-1-1-3-1
13
Чагров
28
Семенов
5
Шумских
3
Швецов
3
Плиев
19
Плотников
97
Таликин
13
Тюрин
24
Мальцев
9
Камлашев
13
Агеев
11
Гуренко
38
Захаров
38
Захаров
11
Гуренко
88
Агеян
8
Исаев
8
Исаев
88
Агеян
89
Стоцкий
25
Ложкин
25
Ложкин
89
Стоцкий
24
Мальцев
35
Прищепа
35
Прищепа
24
Мальцев
97
Таликин
57
Болотов
57
Болотов
97
Таликин
13
Тюрин
32
Соколов
32
Соколов
13
Тюрин
9
Камлашев
31
Касимов
31
Касимов
9
Камлашев
13
Агеев
10
Морозов
10
Морозов
13
Агеев
Остались в запасе
Уфа
Ротор
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Уфа - Ротор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Ротор», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»