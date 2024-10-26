27 октября 2024 года в 16:00 по московскому времени состоится матч 16-го тура регулярного сезона Первой Лиги, в котором встретятся «Нефтехимик» и «Сокол Саратов».
«Нефтехимик»
Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 21 очком после 15 туров. «Нефтехимик» одержал 5 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, забив 12 голов и пропустив 13.
Последние три матча «Нефтехимика»:
- 19.10.24 «Черноморец» – «Нефтехимик» 0:0;
- 12.10.24 «Нефтехимик» – «Шинник» 1:0;
- 06.10.24 «Балтика – «Нефтехимик» 0:0.
«Сокол»
«Сокол» занимает 15-е место с 15 очками. Команда одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 8 голов и пропустив 18.
Последние три матча «Сокола»:
Очные встречи «Нефтехимик» – «Сокол»
- 29.06.24, «Нефтехимик» – «Сокол» 2:0;
- 10.02.24 «Сокол» – «Нефтехимик» 0:0;
- 19.11.23 «Нефтехимик – «Сокол» 0:0.
Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Сокол Саратов»
В предстоящей встрече сыграют представитель середины таблицы и команда из нижней части. Что касается игровой формы команд, то нижнекамцы не проигрывают в четырех матчах кряду, а вот саратовчане в пяти играх подряд потерпели поражение. В предстоящем матче поставим на победу «Нефтехимика» (1.72).