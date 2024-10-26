27 октября 2024 года в 16:00 по московскому времени состоится матч 16-го тура регулярного сезона Первой Лиги, в котором встретятся «Нефтехимик» и «Сокол Саратов».

«Нефтехимик»

Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 21 очком после 15 туров. «Нефтехимик» одержал 5 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, забив 12 голов и пропустив 13.

Последние три матча «Нефтехимика»:

«Сокол»

«Сокол» занимает 15-е место с 15 очками. Команда одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 8 голов и пропустив 18.

Последние три матча «Сокола»:

Очные встречи «Нефтехимик» – «Сокол»

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Сокол Саратов»

В предстоящей встрече сыграют представитель середины таблицы и команда из нижней части. Что касается игровой формы команд, то нижнекамцы не проигрывают в четырех матчах кряду, а вот саратовчане в пяти играх подряд потерпели поражение. В предстоящем матче поставим на победу «Нефтехимика» (1.72).