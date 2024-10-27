Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нефтехимик» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Нефтехимик» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 16:50
Нефтехимик
27.10.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Никита Капленко
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
3-1-3-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
5
Морозов
99
Емельянов
73
Петров
25
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-2-2-2
13
Косаревский
77
Юзепчук
8
Дудиев
13
Иванов
51
Синяк
22
Чобанов
8
Капленко
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
16
Шоркин
3
Сагуткин
3
Сагуткин
16
Шоркин
7
Шильцов
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Шильцов
77
Сасин
27
Молодцов
27
Молодцов
77
Сасин
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
Остались в запасе
Нефтехимик
Сокол
1
Андрей Голубев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Нефтехимик - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Сокола», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Сокол»

«Нефтехимик» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Нефтехимик
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+