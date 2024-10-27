Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-1-3-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
5
Морозов
99
Емельянов
73
Петров
25
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-2-2-2
13
Косаревский
77
Юзепчук
8
Дудиев
13
Иванов
51
Синяк
22
Чобанов
8
Капленко
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
16
Шоркин
3
Сагуткин
3
Сагуткин
16
Шоркин
7
Шильцов
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Шильцов
77
Сасин
27
Молодцов
27
Молодцов
77
Сасин
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
Остались в запасе
Нефтехимик
Сокол
1
Андрей Голубев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Нефтехимик - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Сокола», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»