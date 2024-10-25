Мостовой рассказал о состоянии здоровья и ситуации со стажировкой

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой на следующей неделе пройдет плановый осмотр после удаления камней из почек.
«Поеду на следующей неделе. Сейчас более-менее нормально себя чувствую. Когда приеду на осмотр, то врачи скажут, нужно ли снова ложиться в больницу. Боли ушли, но камни еще есть, поэтому нужно будет смотреть.
Сейчас все нормально в плане стажировки, есть много вариантов, открытых дверей. Пока ни с кем не договорился, будем смотреть после обследования», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
- В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках. Его выписали 15 октября.
- «Спартак» сообщил, что по своей инициативе отменил стажировку экс-игрока сборной России.