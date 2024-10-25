Мостовой рассказал о состоянии здоровья и ситуации со стажировкой

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой на следующей неделе пройдет плановый осмотр после удаления камней из почек.

«Поеду на следующей неделе. Сейчас более-менее нормально себя чувствую. Когда приеду на осмотр, то врачи скажут, нужно ли снова ложиться в больницу. Боли ушли, но камни еще есть, поэтому нужно будет смотреть.

Сейчас все нормально в плане стажировки, есть много вариантов, открытых дверей. Пока ни с кем не договорился, будем смотреть после обследования», – сказал Мостовой.