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    • Прогноз на точный счет матча «Динамо» Брест – «Неман», Высшая лига Беларуси, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Динамо» Брест – «Неман», Высшая лига Беларуси, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на ОСК «Брестский» состоится матч 26-го тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо» Брест и «Неманом». «Динамо» Брест занимает 4-е место, но находится в неудачной серии из трех поражений подряд, в то время как «Неман» идет на 2-м месте и показывает стабильные результаты в последних играх.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест набрало 41 очко и занимает 4-е место в чемпионате. Команда забивает больше всех в турнире – 54 гола в 25 матчах, но оборона оставляет желать лучшего: «Динамо» пропускает в 5 последних матчах подряд, что и привело к серии из трех поражений. Лучший бомбардир команды – Михаил Гордейчук, с 14 голами в активе.

    Последние матчи «Динамо» Брест:

    «Неман»

    «Неман» находится на 2-й позиции с 56 очками, имея в активе 18 побед. Команда стабильно набирает очки и не пропускает в 5 последних матчах. Лучший бомбардир – Павел Савицкий с 11 голами в сезоне. «Неман» побеждает в 3 последних матчах подряд, демонстрируя надежную оборону и уверенную атаку.

    Последние матчи «Неман»:

    • «Неман» 2:0 «Слуцк»
    • «Арсенал Дзержинск» 0:4 «Неман»
    • «Неман» 1:0 «Славия Мозырь»
    • «Нафтан» 0:0 «Неман»
    • «Шахтер Солигорск» 0:1 «Неман»

    Личные встречи

    «Неман» имеет серьезное преимущество в очных встречах: команда побеждает в 7 последних матчах против «Динамо» Брест, а также неизменно забивает в этих встречах. Это говорит о том, что «Неман» умеет играть против своего соперника и имеет психологическое преимущество.

    Последние личные встречи:

    • «Динамо» Брест 1:2 «Неман» (2024, товарищеский матч)
    • «Неман» 2:0 «Динамо» Брест (2024)
    • «Динамо» Брест 0:1 «Неман» (2024, товарищеский матч)
    • «Неман» 3:1 «Динамо» Брест (2023)

    Статистика

    «Динамо» Брест:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

    «Неман»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.00 гола за матч (в последних 5 матчах)
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 0 голов

    Прогноз на матч «Динамо» Брест – «Неман»

    Учитывая текущую форму команд и статистику очных встреч, «Неман» выглядит явным фаворитом. С учетом того, что «Динамо» Брест имеет проблемы в обороне, а «Неман» уверенно играет как в атаке, так и в защите, можно ожидать победу гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Немана» – коэффициент 1.85
    • «Неман» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.90
    • Оба забьют – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    С учетом формы обеих команд и их статистики, наиболее вероятным исходом матча является победа «Немана» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Немана» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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