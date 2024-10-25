26 октября 2024 года на ОСК «Брестский» состоится матч 26-го тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо» Брест и «Неманом». «Динамо» Брест занимает 4-е место, но находится в неудачной серии из трех поражений подряд, в то время как «Неман» идет на 2-м месте и показывает стабильные результаты в последних играх.

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест набрало 41 очко и занимает 4-е место в чемпионате. Команда забивает больше всех в турнире – 54 гола в 25 матчах, но оборона оставляет желать лучшего: «Динамо» пропускает в 5 последних матчах подряд, что и привело к серии из трех поражений. Лучший бомбардир команды – Михаил Гордейчук, с 14 голами в активе.

Последние матчи «Динамо» Брест:

«Торпедо-БелАЗ» 3:1 «Динамо» Брест

«Динамо» Брест 1:2 «Слуцк»

«Гомель» 2:1 «Динамо» Брест

«Динамо» Брест 2:1 «Арсенал Дзержинск»

«Нафтан» 3:6 «Динамо» Брест

«Неман»

«Неман» находится на 2-й позиции с 56 очками, имея в активе 18 побед. Команда стабильно набирает очки и не пропускает в 5 последних матчах. Лучший бомбардир – Павел Савицкий с 11 голами в сезоне. «Неман» побеждает в 3 последних матчах подряд, демонстрируя надежную оборону и уверенную атаку.

Последние матчи «Неман»:

Личные встречи

«Неман» имеет серьезное преимущество в очных встречах: команда побеждает в 7 последних матчах против «Динамо» Брест, а также неизменно забивает в этих встречах. Это говорит о том, что «Неман» умеет играть против своего соперника и имеет психологическое преимущество.

Последние личные встречи:

«Динамо» Брест 1:2 «Неман» (2024, товарищеский матч)

«Неман» 2:0 «Динамо» Брест (2024)

«Динамо» Брест 0:1 «Неман» (2024, товарищеский матч)

«Неман» 3:1 «Динамо» Брест (2023)

Статистика

«Динамо» Брест:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

«Неман»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.00 гола за матч (в последних 5 матчах)

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 0 голов

Прогноз на матч «Динамо» Брест – «Неман»

Учитывая текущую форму команд и статистику очных встреч, «Неман» выглядит явным фаворитом. С учетом того, что «Динамо» Брест имеет проблемы в обороне, а «Неман» уверенно играет как в атаке, так и в защите, можно ожидать победу гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Немана» – коэффициент 1.85

«Неман» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.90

Оба забьют – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

С учетом формы обеих команд и их статистики, наиболее вероятным исходом матча является победа «Немана» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Немана» за коэффициент 7.00.