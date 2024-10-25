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    • Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Барселона», Ла Лига, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Барселона», Ла Лига, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится центральный матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной». Обе команды находятся в отличной форме и готовы бороться за лидерство в турнире.

    «Реал»

    «Реал Мадрид» занимает 2-е место в таблице Ла Лиги с 24 очками после 10 туров. Команда не проигрывает в 18 последних матчах чемпионата, а также стабильно забивает в каждом из последних 10 матчей. Винисиус Жуниор – лучший бомбардир команды с 8 голами в 14 матчах. В последних 5 играх «Реал» забил 10 голов и пропустил 5, демонстрируя уверенную игру в атаке, но все еще имея некоторые слабости в обороне.

    Последние матчи «Реала»:

    «Барселона»

    «Барселона» занимает 1-е место в Ла Лиге с 27 очками после 10 туров. Команда лидирует по количеству забитых голов (33) и демонстрирует атакующую мощь благодаря Роберту Левандовски, который забил 15 голов в 13 матчах. В последних 5 играх «Барселона» забила 19 голов и пропустила 6, что говорит о ее высокой результативности, но и указывает на уязвимости в защите.

    Последние матчи «Барселоны»:

    Личные встречи

    «Эль-Класико» всегда остается напряженным и непредсказуемым противостоянием. В последних матчах между командами «Реал» и «Барселона» результаты были смешанными, однако «Барселона» имеет небольшое преимущество, победив в товарищеской игре в августе 2024 года (2:1).

    Последние встречи:

    • «Реал» 1:2 «Барселона» (04.08.2024, товарищеский матч)
    • «Реал» 3:2 «Барселона» (21.04.2024, Ла Лига)
    • «Реал» 4:1 «Барселона» (14.01.2024, Суперкубок)

    Статистика

    «Реал Мадрид»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Барселона»:

    • Забивает в среднем: 3.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 19 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Барселона»

    Учитывая текущую форму команд и их атакующую мощь, можно ожидать, что матч будет богат на голы. «Барселона» демонстрирует высокую результативность, но и «Реал Мадрид» имеет шансы на успех благодаря своей стабильной игре дома. С учетом истории личных встреч и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом представляется ничейный результат с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.50.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом видится ничья 2:2.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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