26 октября 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится центральный матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной». Обе команды находятся в отличной форме и готовы бороться за лидерство в турнире.
«Реал»
«Реал Мадрид» занимает 2-е место в таблице Ла Лиги с 24 очками после 10 туров. Команда не проигрывает в 18 последних матчах чемпионата, а также стабильно забивает в каждом из последних 10 матчей. Винисиус Жуниор – лучший бомбардир команды с 8 голами в 14 матчах. В последних 5 играх «Реал» забил 10 голов и пропустил 5, демонстрируя уверенную игру в атаке, но все еще имея некоторые слабости в обороне.
Последние матчи «Реала»:
- «Реал» 5:2 «Боруссия Д»
- «Сельта» 1:2 «Реал»
- «Реал» 2:0 «Вильярреал»
- «Лилль» 1:0 «Реал»
- «Атлетико» 1:1 «Реал»
«Барселона»
«Барселона» занимает 1-е место в Ла Лиге с 27 очками после 10 туров. Команда лидирует по количеству забитых голов (33) и демонстрирует атакующую мощь благодаря Роберту Левандовски, который забил 15 голов в 13 матчах. В последних 5 играх «Барселона» забила 19 голов и пропустила 6, что говорит о ее высокой результативности, но и указывает на уязвимости в защите.
Последние матчи «Барселоны»:
- «Барселона» 4:1 «Бавария»
- «Барселона» 5:1 «Севилья»
- «Алавес» 0:3 «Барселона»
- «Барселона» 5:0 «Янг Бойз»
- «Осасуна» 2:4 «Барселона»
Личные встречи
«Эль-Класико» всегда остается напряженным и непредсказуемым противостоянием. В последних матчах между командами «Реал» и «Барселона» результаты были смешанными, однако «Барселона» имеет небольшое преимущество, победив в товарищеской игре в августе 2024 года (2:1).
Последние встречи:
- «Реал» 1:2 «Барселона» (04.08.2024, товарищеский матч)
- «Реал» 3:2 «Барселона» (21.04.2024, Ла Лига)
- «Реал» 4:1 «Барселона» (14.01.2024, Суперкубок)
Статистика
«Реал Мадрид»:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
«Барселона»:
- Забивает в среднем: 3.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 19 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Барселона»
Учитывая текущую форму команд и их атакующую мощь, можно ожидать, что матч будет богат на голы. «Барселона» демонстрирует высокую результативность, но и «Реал Мадрид» имеет шансы на успех благодаря своей стабильной игре дома. С учетом истории личных встреч и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом представляется ничейный результат с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Ничья – коэффициент 3.50
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.50.
Прогноз на точный счет
Исходя из текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом видится ничья 2:2.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.