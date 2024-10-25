«Спартак» интересовался Миранчуком, Пьянич призвал снять бан с России, 9 голов в матче Кубка и другие новости

Пьянич: «Надеюсь, завтра ФИФА вернет Россию»
Известно место России в новом рейтинге ФИФА
Официальная информация о матчах сборной России с Брунеем и Сирией
«Спартак» рассматривал вариант с подписанием Антона Миранчука
Названы лучший игрок недели в Лиге чемпионов и символическая сборная 3-го тура
Манчини уволили из сборной Саудовской Аравии – известна сумма неустойки
«Динамо» разгромило «Крылья» со счетом 6:3 в Фонбет Кубке России
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фенербахче» в Лиге Европы, Моуринью удалился в матче с бывшей командой