Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Официальная информация о матче Россия – Бруней

    РФС сообщил о проведении товарищеского матча Россия – Бруней.

    «Первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора пройдeт 15 ноября на стадионе «Краснодар» и начнeтся в 19:00.

    Дата начала продажи билетов на матч сборной России и Брунея будет объявлена дополнительно», – написал РФС.

    • Россия сыграет в Краснодаре впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче Россия принимала Кот-д’Ивуар.
    • Вместимость арены превышает 35 тысяч зрителей.
    • Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. В 2024 году команда провела 8 матчей, среди которых были товарищеские встречи, а также игры квалификации Кубка Азии и Чемпионата АСЕАН. В них Бруней одержал 5 побед, дважды проиграл и 1 раз сыграл вничью.

    Новости по теме
    Известно место России в новом рейтинге ФИФА 3
    Аршавин предложил соперника для сборной России: «Уверен, что придет полный стадион» 11
    Симеоне стал автором уникального достижения в Примере
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 