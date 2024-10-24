Официальная информация о матче Россия – Бруней

РФС сообщил о проведении товарищеского матча Россия – Бруней.

«Первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора пройдeт 15 ноября на стадионе «Краснодар» и начнeтся в 19:00.

Дата начала продажи билетов на матч сборной России и Брунея будет объявлена дополнительно», – написал РФС.