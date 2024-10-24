Официальная информация о матче Россия – Бруней

РФС сообщил о проведении товарищеского матча Россия – Бруней.
«Первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора пройдeт 15 ноября на стадионе «Краснодар» и начнeтся в 19:00.
Дата начала продажи билетов на матч сборной России и Брунея будет объявлена дополнительно», – написал РФС.
- Россия сыграет в Краснодаре впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче Россия принимала Кот-д’Ивуар.
- Вместимость арены превышает 35 тысяч зрителей.
- Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. В 2024 году команда провела 8 матчей, среди которых были товарищеские встречи, а также игры квалификации Кубка Азии и Чемпионата АСЕАН. В них Бруней одержал 5 побед, дважды проиграл и 1 раз сыграл вничью.