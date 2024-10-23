24 октября 2024 года на «Теле2 Арене» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Юргорденом» и «Виторией Гимараэш». Оба коллектива показывают достойную игру в текущем розыгрыше турнира, и этот поединок станет важным испытанием для них на пути к выходу в плей-офф.

«Юргорден»

«Юргорден» в прошлом туре сыграл вничью с «ЛАСК» (2:2). Команда демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних 5 матчей в Лиге Конференций. За последние 5 матчей «Юргорден» забил 10 голов и пропустил 7, что говорит о достаточно результативной, но не всегда надежной обороне. В домашних матчах команда играет уверенно, что может стать их преимуществом в предстоящем поединке.

Последние матчи «Юргордена»:

«Витория Гимараэш»

«Витория Гимараэш» уверенно провела предыдущий матч в Лиге Конференций, победив «Целе» (3:1). Команда находится в хорошей форме, побеждая в 7 последних матчах в турнире. В последних 5 играх «Витория Гимараэш» забила 9 голов и пропустила 8, что указывает на некоторую нестабильность в обороне. Однако атакующая линия демонстрирует высокую результативность, забивая в каждом из последних 7 матчей турнира.

Последние матчи «Витории Гимараэш»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, и это первый их матч, что добавляет интригу и делает его непредсказуемым.

Статистика

«Юргорден»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Витория Гимараэш»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Прогноз на матч «Юргорден» – «Витория Гимараэш»

Матч обещает быть результативным, учитывая высокую результативность обеих команд. «Юргорден» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует стабильную игру в атаке, однако оборона команды остается уязвимой. «Витория Гимараэш», в свою очередь, показывает хорошую форму в турнире и также активно забивает. Вероятно, обе команды смогут отличиться в этом матче, и исход может быть решен в последние минуты.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Юргордена» или ничья (1Х) – коэффициент 1.50

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы команд и их результативности, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 7.50.