Стало известно, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в РПЛ

После получения гражданства России зенитовец Дуглас Сантос не перестает автоматически считаться легионером в РПЛ.
«Зениту» и РФС ещe предстоит проконсультироваться с ФИФА по вопросу смены спортивного гражданства. Это долгий процесс, и, вероятнее всего, Дуглас перестанет быть легионером на поле не раньше весны 2025 года», – написал источник.
- «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
- Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.
Источник: «Чемпионат»