Стало известно, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в РПЛ

После получения гражданства России зенитовец Дуглас Сантос не перестает автоматически считаться легионером в РПЛ.

«Зениту» и РФС ещe предстоит проконсультироваться с ФИФА по вопросу смены спортивного гражданства. Это долгий процесс, и, вероятнее всего, Дуглас перестанет быть легионером на поле не раньше весны 2025 года», – написал источник.