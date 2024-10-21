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  • Стало известно, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в РПЛ

Стало известно, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в РПЛ

21 октября 2024, 21:00
12

После получения гражданства России зенитовец Дуглас Сантос не перестает автоматически считаться легионером в РПЛ.

«Зениту» и РФС ещe предстоит проконсультироваться с ФИФА по вопросу смены спортивного гражданства. Это долгий процесс, и, вероятнее всего, Дуглас перестанет быть легионером на поле не раньше весны 2025 года», – написал источник.

  • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
  • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
  • Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (12)
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BRO_football
1729534222
Когда рак на горе свистнет! Когда Спартак станет чемпионом РПЛ!
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Пингвины Антарктиды/Толян
1729535277
Чем больше бразильцев в сборной России, тем лучше ?
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Semenycch
1729537932
Тактически верный поступок руководства Зенита. В команде много классных иностранцев и Зенит в каждом матче выходит на матч в составе, который еле укладывается в лимит. Из-за этого в Зените есть некоторые трудности с заменами по ходу матча.
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alefreddy
1729543528
можно болотным еще прикупить латиноса и российский паспорт скорее
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лох зенитa
1729564315
дайте этой макаке повестку теперь в военкомат
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