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    • Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Брюгге», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Брюгге», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    22 октября 2024 года на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Брюгге». Оба клуба стремятся укрепить свои позиции в группе и набрать столь важные очки для выхода в плей-офф.

    «Милан»

    «Милан» начал групповой этап с поражения от «Байера» (0:1). В последних пяти играх команда забила 7 голов и пропустила всего 4. Дома «Милан» выступает уверенно, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей и забивая в 19 из 21 последних матчей на «Сан-Сиро». Средняя результативность команды составляет 1.40 гола за матч, а пропускает «Милан» в среднем 0.80 гола, что подчеркивает его качественную оборонительную игру.

    Последние 5 матчей «Милана»:

    «Брюгге»

    «Брюгге» также начал групповой этап с победы над «Штурмом» (1:0) и демонстрирует хорошую игру на выезде, не проигрывая в последних пяти матчах Лиги чемпионов. Однако оборона команды остается слабым звеном: за последние пять игр они пропустили 7 голов. Средняя результативность команды составляет 1.40 гола за матч, но в обороне «Брюгге» нестабилен, что может стать проблемой в матче против «Милана».

    Последние 5 матчей «Брюгге»:

    Личные встречи

    • «Брюгге» 0:1 «Милан» (Лига чемпионов, 04.11.2003)
    • «Милан» 0:1 «Брюгге» (Лига чемпионов, 22.10.2003)

    В предыдущих встречах команды обменялись минимальными победами, что показывает, что обе стороны умеют играть друг против друга на высоком уровне. Этот исторический баланс указывает на то, что предстоящий матч также может пройти в упорной борьбе.

    Статистика

    «Милан»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Брюгге»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Милана» – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом будет минимальная победа «Милана» на своем поле.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Милана» за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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