22.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
23
Томори
22
Эмерсон
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
27
Леау
11
Пулишич
21
Мората
3-2-2-3
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
9
Хутгла
7
Тальби
17
Цолис
46
Габбиа
12
Тиав
12
Тиав
46
Габбиа
24
Фофана
80
Муса
80
Муса
24
Фофана
27
Леау
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
27
Леау
20
Лофтус-Чик
19
Окафор
19
Окафор
20
Лофтус-Чик
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
7
Тальби
10
Ветлесен
10
Ветлесен
7
Тальби
9
Хутгла
21
Скурась
21
Скурась
9
Хутгла
17
Цолис
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
17
Цолис
30
Яшари
94
Нильсен
94
Нильсен
30
Яшари
Остались в запасе
Милан
Брюгге
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Милан - Брюгге
3
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
9
Офсайды
1
1
Количество передач
668
412
Сейвы
4
3
Точность передач %
94
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Брюгге», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Брюгге»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»