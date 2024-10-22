Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Милан» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Милан» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 18:35
Милан
22.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 1
Завершен
Брюгге
34' К. Пулишич 61' Т. Рейндерс 71' Т. Рейндерс
51' К. Саббе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
30
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
23
Томори
22
Эмерсон
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
27
Леау
11
Пулишич
21
Мората
3-2-2-3
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
9
Хутгла
7
Тальби
17
Цолис
46
Габбиа
12
Тиав
12
Тиав
46
Габбиа
24
Фофана
80
Муса
80
Муса
24
Фофана
27
Леау
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
27
Леау
20
Лофтус-Чик
19
Окафор
19
Окафор
20
Лофтус-Чик
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
7
Тальби
10
Ветлесен
10
Ветлесен
7
Тальби
9
Хутгла
21
Скурась
21
Скурась
9
Хутгла
17
Цолис
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
17
Цолис
30
Яшари
94
Нильсен
94
Нильсен
30
Яшари
Остались в запасе
Милан
Брюгге
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Милан - Брюгге
3
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
9
Офсайды
1
1
Количество передач
668
412
Сейвы
4
3
Точность передач %
94
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Брюгге», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Брюгге»

«Милан» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Милан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
12
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+