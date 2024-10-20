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    • Прогноз на точный счет матча «Валенсия» – «Лас-Пальмас», Ла Лига, 21 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Валенсия» – «Лас-Пальмас», Ла Лига, 21 октября 2024 года

    21 октября 2024 года на стадионе «Месталья» состоится матч 10-го тура Ла Лиги, где «Валенсия» примет «Лас-Пальмас». Обе команды находятся на дне турнирной таблицы, и этот матч имеет важное значение для обеих сторон, которые стремятся выйти из кризиса.

    «Валенсия»

    «Валенсия» продолжает испытывать трудности в текущем сезоне и занимает 19-е место с 6 очками. Команда не может выиграть уже три матча подряд, что подчеркивает их слабую форму. Основной угрозой в атаке остается Уго Дуро, забивший 2 гола в 7 матчах. Несмотря на это, «Валенсия» забивает мало – всего 2 гола в последних пяти играх, пропуская при этом 6. Однако дома команда играет несколько увереннее, что может стать решающим фактором в предстоящем матче.

    Последние матчи «Валенсии»:

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» занимает последнее, 20-е место, с 3 очками и продолжает свою длительную серию без побед, которая достигла 23 матчей. Команда слабо выступает в обороне, пропуская в каждом из последних десяти матчей Ла Лиги. Лучший бомбардир команды – Альберто Молейро, забивший 3 гола в 9 играх. Несмотря на проблемы в защите, «Лас-Пальмас» показывает некоторый прогресс в атаке, забив 5 голов в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Лас-Пальмас»:

    Личные встречи

    «Валенсия» побеждает в трех последних матчах дома против «Лас-Пальмас», что может говорить в их пользу. Однако стоит учитывать, что в последних выездных матчах «Лас-Пальмас» также оказывал сопротивление.

    Последние личные встречи:

    • «Лас-Пальмас» 2:0 «Валенсия» (10 февраля 2024 года)
    • «Валенсия» 1:0 «Лас-Пальмас» (18 августа 2023 года)
    • «Лас-Пальмас» 2:1 «Валенсия» (20 января 2018 года)

    Статистика

    «Валенсия»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Лас-Пальмас»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Валенсия» – «Лас-Пальмас»

    Учитывая слабую форму обеих команд и их проблемы в атаке, можно ожидать, что матч пройдет в упорной борьбе с небольшим количеством голов. «Валенсия» имеет некоторое преимущество за счет домашних стен, но «Лас-Пальмас» также может навязать борьбу, учитывая их улучшение в атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Валенсии» – коэффициент 2.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Валенсии» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих показателей и истории личных встреч, наиболее вероятным исходом является минимальная победа «Валенсии».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Валенсии» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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