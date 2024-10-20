21 октября 2024 года на стадионе «Месталья» состоится матч 10-го тура Ла Лиги, где «Валенсия» примет «Лас-Пальмас». Обе команды находятся на дне турнирной таблицы, и этот матч имеет важное значение для обеих сторон, которые стремятся выйти из кризиса.

«Валенсия»

«Валенсия» продолжает испытывать трудности в текущем сезоне и занимает 19-е место с 6 очками. Команда не может выиграть уже три матча подряд, что подчеркивает их слабую форму. Основной угрозой в атаке остается Уго Дуро, забивший 2 гола в 7 матчах. Несмотря на это, «Валенсия» забивает мало – всего 2 гола в последних пяти играх, пропуская при этом 6. Однако дома команда играет несколько увереннее, что может стать решающим фактором в предстоящем матче.

Последние матчи «Валенсии»:

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает последнее, 20-е место, с 3 очками и продолжает свою длительную серию без побед, которая достигла 23 матчей. Команда слабо выступает в обороне, пропуская в каждом из последних десяти матчей Ла Лиги. Лучший бомбардир команды – Альберто Молейро, забивший 3 гола в 9 играх. Несмотря на проблемы в защите, «Лас-Пальмас» показывает некоторый прогресс в атаке, забив 5 голов в последних 5 матчах.

Последние матчи «Лас-Пальмас»:

Личные встречи

«Валенсия» побеждает в трех последних матчах дома против «Лас-Пальмас», что может говорить в их пользу. Однако стоит учитывать, что в последних выездных матчах «Лас-Пальмас» также оказывал сопротивление.

Последние личные встречи:

«Лас-Пальмас» 2:0 «Валенсия» (10 февраля 2024 года)

«Валенсия» 1:0 «Лас-Пальмас» (18 августа 2023 года)

«Лас-Пальмас» 2:1 «Валенсия» (20 января 2018 года)

Статистика

«Валенсия»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

«Лас-Пальмас»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Валенсия» – «Лас-Пальмас»

Учитывая слабую форму обеих команд и их проблемы в атаке, можно ожидать, что матч пройдет в упорной борьбе с небольшим количеством голов. «Валенсия» имеет некоторое преимущество за счет домашних стен, но «Лас-Пальмас» также может навязать борьбу, учитывая их улучшение в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Валенсии» – коэффициент 2.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Валенсии» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей и истории личных встреч, наиболее вероятным исходом является минимальная победа «Валенсии».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Валенсии» за 6.50.