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  • «Валенсия» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

«Валенсия» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

21 октября 2024, 20:50
Валенсия
21.10.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Лас-Пальмас
14' Пепелу (П) 90+4' С. Таррега
43' А. Муньос 53' Ф. Силва 84' А. Молейро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Пепелу
(К) ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
10
Альберто Молейро
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Вити Росада
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Мамардашвили
5
Таррега
3
Москера
33
Абахас
14
Корреа
5
Барренечеа
18
Пепелу
11
Риоха
7
Каньос
9
Дуро
99
Гомес
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
3
Муньос
14
Эссуго
20
Кампанья
17
Росада
10
Молейро
20
Родригес
21
Силва
24
Янузай
33
Абахас
14
Гайя
14
Гайя
33
Абахас
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
99
Гомес
8
Гуэрра
8
Гуэрра
99
Гомес
5
Барренечеа
8
Алмейда
8
Алмейда
5
Барренечеа
7
Каньос
16
Лопес
16
Лопес
7
Каньос
3
Муньос
15
Херцог
15
Херцог
3
Муньос
20
Кампанья
14
Муньос
14
Муньос
20
Кампанья
17
Росада
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Росада
21
Силва
22
Кардона
22
Кардона
21
Силва
24
Янузай
9
МакБарни
9
МакБарни
24
Янузай
Остались в запасе
Валенсия
Лас-Пальмас
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Валенсия - Лас-Пальмас
4
1
9
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
9
Угловые удары
11
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
0
Количество передач
410
490
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Лас-Пальмас», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Лас-Пальмас»

«Валенсия» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Валенсия
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