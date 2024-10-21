21.10.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-1-2-2
25
Мамардашвили
5
Таррега
3
Москера
33
Абахас
14
Корреа
5
Барренечеа
18
Пепелу
11
Риоха
7
Каньос
9
Дуро
99
Гомес
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
3
Муньос
14
Эссуго
20
Кампанья
17
Росада
10
Молейро
20
Родригес
21
Силва
24
Янузай
33
Абахас
14
Гайя
14
Гайя
33
Абахас
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
99
Гомес
8
Гуэрра
8
Гуэрра
99
Гомес
5
Барренечеа
8
Алмейда
8
Алмейда
5
Барренечеа
7
Каньос
16
Лопес
16
Лопес
7
Каньос
3
Муньос
15
Херцог
15
Херцог
3
Муньос
20
Кампанья
14
Муньос
14
Муньос
20
Кампанья
17
Росада
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Росада
21
Силва
22
Кардона
22
Кардона
21
Силва
24
Янузай
9
МакБарни
9
МакБарни
24
Янузай
Остались в запасе
Валенсия
Лас-Пальмас
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Валенсия - Лас-Пальмас
4
1
9
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
9
Угловые удары
11
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
0
Количество передач
410
490
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Лас-Пальмас», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»