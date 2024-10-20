В воскресенье, 20 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Игра состоится в Оренбурге, начало – в 16:30 (мск).
«Оренбург»
Команда Владимира Слишкович набрала 7 очков и занимает 15-е место. «Оренбург» добыл 1 победу, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 12:20.
Последние результаты «Оренбурга»:
- 05.10.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0 РПЛ;
- 01.10.24 «Локомотив» – «Оренбург» – 2:1 Кубок России;
- 27.07.24 «Оренбург» – «Пари НН» – 1:2 РПЛ.
«Крылья Советов»
«Крылья» набрали 11 очков и занимают 10-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 9:15.
Предыдущие результаты «Крыльев»:
- 06.10.24 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;
- 02.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 3:3 (пен. 5:3) Кубок России;
- 29.09.24 «Крылья Советов» – «Химки» – 0:0 РПЛ.
Очные встречи
- 04.05.24 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:1;
- 28.10.23 «Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1;
- 02.04.23 «Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1;
- 16.07.22 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:4;
- 29.11.20 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:1.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Крылья Советов»
Ожидаем результативной игры с обменом голами. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.