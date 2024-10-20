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    • «Оренбург» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 20 октября

    «Оренбург» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 20 октября

    В воскресенье, 20 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Игра состоится в Оренбурге, начало – в 16:30 (мск).

    «Оренбург»

    Команда Владимира Слишкович набрала 7 очков и занимает 15-е место. «Оренбург» добыл 1 победу, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 12:20.

    Последние результаты «Оренбурга»:

    • 05.10.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0 РПЛ;
    • 01.10.24 «Локомотив» – «Оренбург» – 2:1 Кубок России;
    • 27.07.24 «Оренбург» – «Пари НН» – 1:2 РПЛ.

    «Крылья Советов»

    «Крылья» набрали 11 очков и занимают 10-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 9:15.

    Предыдущие результаты «Крыльев»:

    • 06.10.24 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;
    • 02.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 3:3 (пен. 5:3) Кубок России;
    • 29.09.24 «Крылья Советов» – «Химки» – 0:0 РПЛ.

    Очные встречи

    • 04.05.24 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:1;
    • 28.10.23 «Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1;
    • 02.04.23 «Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1;
    • 16.07.22 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:4;
    • 29.11.20 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:1.

    Прогноз на матч «Оренбург» – «Крылья Советов»

    Ожидаем результативной игры с обменом голами. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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