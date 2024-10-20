В воскресенье, 20 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Игра состоится в Оренбурге, начало – в 16:30 (мск).

«Оренбург»

Команда Владимира Слишкович набрала 7 очков и занимает 15-е место. «Оренбург» добыл 1 победу, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 12:20.

Последние результаты «Оренбурга»:

«Крылья Советов»

«Крылья» набрали 11 очков и занимают 10-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 9:15.

Предыдущие результаты «Крыльев»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Оренбург» – «Крылья Советов»

Ожидаем результативной игры с обменом голами. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.