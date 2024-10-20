РПЛ. «Оренбург» в первом матче Слишковича ушел от поражения на 92-й минуте с «Крыльями» (2:2)

В матче 12-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 2:2.

Самарцы забили два гола в первом тайме. Отличились Иван Сергеев на 11-й минуте и Кирилл Печенин на 31-й. В середине второго тайма у «Крыльев» был удален полузащитник Фернандо Костанца. После этого «Оренбург» сумел отыграться. Дубль оформил Химми Марин. Он забил на 73-й минуте с пенальти и на 90+2-й.

Это был первый матч «Оренбурга» под руководством Владимира Слишковича. Команда продлила безвыигрышную серию до 16 матчей подряд во всех турнирах. «Оренбург» занимает в РПЛ 15-е место с 8 очками.

«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию до 6 матчей подряд во всех турнирах (без учета послематчевых пенальти). Команда занимает в РПЛ 9-е место с 12 очками.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сергеев, 11; 0:2 – Печенин, 31; 1:2 – Марин, 73 (с пенальти); 2:2 – Марин, 90+2.

Удаление: нет – Костанца, 66.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ