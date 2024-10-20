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    • РПЛ. «Оренбург» в первом матче Слишковича ушел от поражения на 92-й минуте с «Крыльями» (2:2)

    РПЛ. «Оренбург» в первом матче Слишковича ушел от поражения на 92-й минуте с «Крыльями» (2:2)

    В матче 12-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 2:2.

    Самарцы забили два гола в первом тайме. Отличились Иван Сергеев на 11-й минуте и Кирилл Печенин на 31-й. В середине второго тайма у «Крыльев» был удален полузащитник Фернандо Костанца. После этого «Оренбург» сумел отыграться. Дубль оформил Химми Марин. Он забил на 73-й минуте с пенальти и на 90+2-й.

    Это был первый матч «Оренбурга» под руководством Владимира Слишковича. Команда продлила безвыигрышную серию до 16 матчей подряд во всех турнирах. «Оренбург» занимает в РПЛ 15-е место с 8 очками.

    «Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию до 6 матчей подряд во всех турнирах (без учета послематчевых пенальти). Команда занимает в РПЛ 9-е место с 12 очками.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сергеев, 11; 0:2 – Печенин, 31; 1:2 – Марин, 73 (с пенальти); 2:2 – Марин, 90+2.

    Удаление: нет – Костанца, 66.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (11)
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    fakeid
    1729438300
    рассказов мудак, по ходу, ставку сделал, что будет пенальти, иначе нафига так намеренно и дебильно фолить в штрафной. украл у своей команды 3 очка. и рыло у него такое тарасофское, как будто воспитанник спартага.
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    ...уефан
    1729438713
    ...сюжетная игра!...
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    Semenycch
    1729439215
    Интересная игра. Некоторые игроки Крыльев на финише матча сыграли откровенно недисциплинированно и в итоге украли у команды победу!
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    Цугундeр
    1729439501
    И хорошо..) И одного нам было жаль , да и другому счастия желали...)
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    Sviro
    1729439682
    Позор Самары опять обделался!!! Ещё на 75 минуте почувствовал, что сольются. Не умеют играть до последнего. За что только деньги получают!!!
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