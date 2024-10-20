Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Игра состоится 20 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Москвичев, Сахархизан, Оганесян, Михайлов, Томпсон, Коваленко, Перес, Караташ, Марин, Сидоров, Прохин.

Главный тренер: Владимир Слишкович

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Печенин, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

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