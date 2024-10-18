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    • Прогноз на точный счет матча «Крузейро» – «Баия», Серия A Бразилии, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Крузейро» – «Баия», Серия A Бразилии, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Минейрао» состоится матч 30 тура Серии A Бразилии между «Крузейро» и «Баией». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся закрепить свои позиции в борьбе за места в международных турнирах.

    «Крузейро»

    «Крузейро» занимает 8 место с 43 очками после 29 туров. Команда не побеждает в 4 последних матчах чемпионата, забив всего 4 гола за этот период. Лучший бомбардир команды, Матеус Перейра, забил 9 мячей в 44 матчах, но его усилий пока не хватает для стабильных побед. В последних 5 матчах «Крузейро» пропустил 3 гола и забил лишь 4, демонстрируя проблемы в атаке.

    Последние матчи «Крузейро»:

    «Баия»

    «Баия» занимает 7 место с 45 очками после 29 туров. Команда проиграла в трех последних матчах на выезде и испытывает проблемы с обороной. В последних 5 матчах «Баия» забила 5 голов и пропустила 7. Лучший бомбардир команды – Тасиано, забивший 14 голов в 53 матчах, продолжает оставаться основным атакующим игроком команды.

    Последние матчи «Баия»:

    Личные встречи

    В последних матчах между «Крузейро» и «Баией» преимущество по очкам у «Баии». Тем не менее, «Крузейро» традиционно успешно играет дома, не проигрывая в 6 последних матчах на своем поле против этого соперника. В их недавней встрече в июне «Баия» победила со счетом 4:1, что может повлиять на настрой обеих команд на этот матч.

    Последние встречи:

    • «Баия» 4:1 «Крузейро»
    • «Крузейро» 3:0 «Баия»
    • «Баия» 2:2 «Крузейро»

    Статистика

    «Крузейро»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Баия»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Прогноз на матч «Крузейро» – «Баия»

    «Крузейро» будет стремиться прервать свою серию без побед и воспользоваться домашним преимуществом. «Баия» имеет проблемы в гостевых матчах, особенно в обороне, что может сыграть на руку хозяевам. Учитывая слабую результативность обеих команд и проблемы в защите у «Баии», матч может получиться осторожным и с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Крузейро» – коэффициент 2.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Крузейро» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом является минимальная победа «Крузейро» со счетом 1:0.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Крузейро» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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