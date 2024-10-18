В субботу, 19 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Химки» и «Локомотив». Матч пройдет в Химках, начало – в 16:30 (мск).
«Химки»
Команда Франка Артиги набрала 8 очков и находится на 13-м месте. «Химки» добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 9:20.
Последние результаты «Химок»:
- 06.10.24 «Краснодар» – «Химки» – 4:0 РПЛ;
- 02.10.24 «Химки» – «Ростов» – 2:2, пен. 8:7 Кубок России;
- 29.09.24 «Крылья Советов» – «Химки» – 0:0 РПЛ.
«Локомотив»
«Локомотив» набрал 27 очков и занимает 2-е место. Подопечные Михаила Галактионова добыли 9 побед и потерпели 2 поражения, разница мячей – 26:14.
Предыдущие результаты «Локомотива»:
- 06.10.24 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;
- 01.10.24 «Локомотив» – «Оренбург» – 2:1 Кубок России;
- 29.09.24 «Локомотив» – «Спартак» М – 3:1 РПЛ.
Очные встречи
- 19.09.24 «Химки» – «Локомотив» – 1:5;
- 28.08.24 «Локомотив» – «Химки» – 4:0;
- 30.04.23 «Локомотив» – «Химки» – 5:1;
- 18.10.22 «Локомотив» – «Химки» – 1:0;
- 28.09.22 «Химки» – «Локомотив» – 0:5.
Прогноз на матч «Химки» – «Локомотив»
В последние годы команды чаще встречались в Кубке России, и «Локомотив» не оставлял шансов «Химках». В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» также добыл 2 уверенные победы. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.57.