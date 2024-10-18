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    • «Химки» – «Локомотив»: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 19 октября

    «Химки» – «Локомотив»: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 19 октября

    В субботу, 19 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Химки» и «Локомотив». Матч пройдет в Химках, начало – в 16:30 (мск).

    «Химки»

    Команда Франка Артиги набрала 8 очков и находится на 13-м месте. «Химки» добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 9:20.

    Последние результаты «Химок»:

    «Локомотив»

    «Локомотив» набрал 27 очков и занимает 2-е место. Подопечные Михаила Галактионова добыли 9 побед и потерпели 2 поражения, разница мячей – 26:14.

    Предыдущие результаты «Локомотива»:

    Очные встречи

    • 19.09.24 «Химки» – «Локомотив» – 1:5;
    • 28.08.24 «Локомотив» – «Химки» – 4:0;
    • 30.04.23 «Локомотив» – «Химки» – 5:1;
    • 18.10.22 «Локомотив» – «Химки» – 1:0;
    • 28.09.22 «Химки» – «Локомотив» – 0:5.

    Прогноз на матч «Химки» – «Локомотив»

    В последние годы команды чаще встречались в Кубке России, и «Локомотив» не оставлял шансов «Химках». В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» также добыл 2 уверенные победы. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.57.

    Источник: «Бомбардир»

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