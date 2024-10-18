В субботу, 19 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Химки» и «Локомотив». Матч пройдет в Химках, начало – в 16:30 (мск).

«Химки»

Команда Франка Артиги набрала 8 очков и находится на 13-м месте. «Химки» добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 9:20.

Последние результаты «Химок»:

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 27 очков и занимает 2-е место. Подопечные Михаила Галактионова добыли 9 побед и потерпели 2 поражения, разница мячей – 26:14.

Предыдущие результаты «Локомотива»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Химки» – «Локомотив»

В последние годы команды чаще встречались в Кубке России, и «Локомотив» не оставлял шансов «Химках». В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» также добыл 2 уверенные победы. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.57.