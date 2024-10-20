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    • Червиченко – о молодых игроках «Локо»: «Видимо, улетели в космос»

    Червиченко – о молодых игроках «Локо»: «Видимо, улетели в космос»

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о победе подмосковной команды над «Локомотивом» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

    «У «Локомотива» довольно много молодых ребят. Они определяют игру. Видимо, улетели в космос. Это хорошо, что вовремя упали на землю и жопой ударились. Наверное, вернутся в сознание. А то, видимо, сильно поверили в себя, что будут бороться за золото. На звездняке вышли обыграть аутсайдера. «Химки» два им напихали и пошли.

    Поражение «Локомотива» от «Химок» должно их взбодрить. Не такие вальяжные выйдут на матч с «Зенитом». Было видно, что «Локомотив» играл будто счeт в их пользу. Но на табло было 0:0.

    Так бывает. Аутсайдер ловит свой шанс, а потом на кураже может сделать всe что угодно. «Химки» так и поступили. Не забываем, что в «Химках» большое количество опытных игроков. Наверное, молодые игроки «Локомотива» недооценили этот момент», – сказал Червиченко.

    • «Локомотив» с 27 очками после 12 матчей занимает третье место в РПЛ.
    • Команда отстала от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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