18 октября 2024 года на стадионе «Арена Коринтианс» состоится матч 30-го тура бразильской Серии A между «Коринтиансом» и «Атлетико Паранаэнсе». Обе команды находятся в поисках стабильных результатов, но «Коринтианс» имеет небольшое преимущество за счет домашнего поля.

«Коринтианс»

На данный момент «Коринтианс» занимает 18-е место в турнирной таблице с 29 очками. В последней встрече команда сыграла вничью с «Интернасьоналом» (2:2). Лучший бомбардир команды – Юри Алберто, забивший 20 голов в 47 матчах. «Коринтианс» стабильно забивает в последних матчах – 9 голов за последние 5 игр, но также демонстрирует уязвимость в обороне, пропустив 6 голов за этот период.

Последние матчи «Коринтианс»:

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» занимает 15-е место с 31 очком. Команда проиграла последнюю встречу «Ботафого» (0:1) и находится в затяжной серии неудач, не выигрывая на протяжении 9 матчей. Лучший бомбардир команды – Гонсало Мастриани, забивший 16 голов в 44 матчах. Хотя в последних 5 играх команда забила всего 2 гола, оборона также выглядит нестабильно – 6 пропущенных голов за этот период.

Последние матчи «Атлетико Паранаэнсе»:

Личные встречи

В личных встречах «Коринтианс» имеет преимущество, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей против «Атлетико Паранаэнсе». Последняя встреча команд завершилась ничьей (1:1), но дома «Коринтианс» демонстрирует уверенную игру.

Последние встречи:

«Атлетико Паранаэнсе» 1:1 «Коринтианс»

«Коринтианс» 1:0 «Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» 1:0 «Коринтианс»

«Коринтианс» 2:1 «Атлетико Паранаэнсе»

Статистика

«Коринтианс»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Атлетико Паранаэнсе»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Атлетико Паранаэнсе»

Учитывая текущие формы команд и их статистику, «Коринтианс» выглядит фаворитом в предстоящем матче, особенно на домашнем стадионе. «Атлетико Паранаэнсе» находится в кризисе, и их оборона не справляется с давлением. «Коринтианс» должен воспользоваться этой ситуацией и обеспечить себе победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Коринтианс» – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Коринтианс» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом игровой формы и статистики команд, вероятным исходом видится минимальная победа «Коринтианс».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Коринтианс» за 6.50.