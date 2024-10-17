18 октября 2024 года на стадионе «Арена Коринтианс» состоится матч 30-го тура бразильской Серии A между «Коринтиансом» и «Атлетико Паранаэнсе». Обе команды находятся в поисках стабильных результатов, но «Коринтианс» имеет небольшое преимущество за счет домашнего поля.
«Коринтианс»
На данный момент «Коринтианс» занимает 18-е место в турнирной таблице с 29 очками. В последней встрече команда сыграла вничью с «Интернасьоналом» (2:2). Лучший бомбардир команды – Юри Алберто, забивший 20 голов в 47 матчах. «Коринтианс» стабильно забивает в последних матчах – 9 голов за последние 5 игр, но также демонстрирует уязвимость в обороне, пропустив 6 голов за этот период.
Последние матчи «Коринтианс»:
- «Коринтианс» 2:2 «Интернасьонал»
- «Фламенго» 1:0 «Коринтианс»
- «Сан-Паулу» 3:1 «Коринтианс»
- «Коринтианс» 3:0 «Форталеза»
- «Коринтианс» 3:0 «Атлетико Гойяньенсе»
«Атлетико Паранаэнсе»
«Атлетико Паранаэнсе» занимает 15-е место с 31 очком. Команда проиграла последнюю встречу «Ботафого» (0:1) и находится в затяжной серии неудач, не выигрывая на протяжении 9 матчей. Лучший бомбардир команды – Гонсало Мастриани, забивший 16 голов в 44 матчах. Хотя в последних 5 играх команда забила всего 2 гола, оборона также выглядит нестабильно – 6 пропущенных голов за этот период.
Последние матчи «Атлетико Паранаэнсе»:
- «Атлетико Паранаэнсе» 0:1 «Ботафого»
- «Фламенго» 1:0 «Атлетико Паранаэнсе»
- «Расинг Авельянеда» 4:1 «Атлетико Паранаэнсе»
- «Крисиума» 0:0 «Атлетико Паранаэнсе»
- «Атлетико Паранаэнсе» 1:0 «Расинг Авельянеда»
Личные встречи
В личных встречах «Коринтианс» имеет преимущество, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей против «Атлетико Паранаэнсе». Последняя встреча команд завершилась ничьей (1:1), но дома «Коринтианс» демонстрирует уверенную игру.
Последние встречи:
- «Атлетико Паранаэнсе» 1:1 «Коринтианс»
- «Коринтианс» 1:0 «Атлетико Паранаэнсе»
- «Атлетико Паранаэнсе» 1:0 «Коринтианс»
- «Коринтианс» 2:1 «Атлетико Паранаэнсе»
Статистика
«Коринтианс»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
«Атлетико Паранаэнсе»
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Коринтианс» – «Атлетико Паранаэнсе»
Учитывая текущие формы команд и их статистику, «Коринтианс» выглядит фаворитом в предстоящем матче, особенно на домашнем стадионе. «Атлетико Паранаэнсе» находится в кризисе, и их оборона не справляется с давлением. «Коринтианс» должен воспользоваться этой ситуацией и обеспечить себе победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Коринтианс» – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Коринтианс» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
С учетом игровой формы и статистики команд, вероятным исходом видится минимальная победа «Коринтианс».
Рекомендация: 1:0 в пользу «Коринтианс» за 6.50.