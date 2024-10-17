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    • Прогноз на точный счет матча «Коринтианс» – «Атлетико Паранаэнсе», Серия A, 18 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Коринтианс» – «Атлетико Паранаэнсе», Серия A, 18 октября 2024 года

    18 октября 2024 года на стадионе «Арена Коринтианс» состоится матч 30-го тура бразильской Серии A между «Коринтиансом» и «Атлетико Паранаэнсе». Обе команды находятся в поисках стабильных результатов, но «Коринтианс» имеет небольшое преимущество за счет домашнего поля.

    «Коринтианс»

    На данный момент «Коринтианс» занимает 18-е место в турнирной таблице с 29 очками. В последней встрече команда сыграла вничью с «Интернасьоналом» (2:2). Лучший бомбардир команды – Юри Алберто, забивший 20 голов в 47 матчах. «Коринтианс» стабильно забивает в последних матчах – 9 голов за последние 5 игр, но также демонстрирует уязвимость в обороне, пропустив 6 голов за этот период.

    Последние матчи «Коринтианс»:

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» занимает 15-е место с 31 очком. Команда проиграла последнюю встречу «Ботафого» (0:1) и находится в затяжной серии неудач, не выигрывая на протяжении 9 матчей. Лучший бомбардир команды – Гонсало Мастриани, забивший 16 голов в 44 матчах. Хотя в последних 5 играх команда забила всего 2 гола, оборона также выглядит нестабильно – 6 пропущенных голов за этот период.

    Последние матчи «Атлетико Паранаэнсе»:

    • «Атлетико Паранаэнсе» 0:1 «Ботафого»
    • «Фламенго» 1:0 «Атлетико Паранаэнсе»
    • «Расинг Авельянеда» 4:1 «Атлетико Паранаэнсе»
    • «Крисиума» 0:0 «Атлетико Паранаэнсе»
    • «Атлетико Паранаэнсе» 1:0 «Расинг Авельянеда»

    Личные встречи

    В личных встречах «Коринтианс» имеет преимущество, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей против «Атлетико Паранаэнсе». Последняя встреча команд завершилась ничьей (1:1), но дома «Коринтианс» демонстрирует уверенную игру.

    Последние встречи:

    • «Атлетико Паранаэнсе» 1:1 «Коринтианс»
    • «Коринтианс» 1:0 «Атлетико Паранаэнсе»
    • «Атлетико Паранаэнсе» 1:0 «Коринтианс»
    • «Коринтианс» 2:1 «Атлетико Паранаэнсе»

    Статистика

    «Коринтианс»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Атлетико Паранаэнсе»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Коринтианс» – «Атлетико Паранаэнсе»

    Учитывая текущие формы команд и их статистику, «Коринтианс» выглядит фаворитом в предстоящем матче, особенно на домашнем стадионе. «Атлетико Паранаэнсе» находится в кризисе, и их оборона не справляется с давлением. «Коринтианс» должен воспользоваться этой ситуацией и обеспечить себе победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Коринтианс» – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Коринтианс» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    С учетом игровой формы и статистики команд, вероятным исходом видится минимальная победа «Коринтианс».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Коринтианс» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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