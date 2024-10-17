Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Сокол» – «Алания», Первая лига, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сокол» – «Алания», Первая лига, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года состоится матч 15 тура Первой лиги между «Соколом» и «Аланией». Обе команды борются за улучшение своих позиций в турнире, находясь в нижней части турнирной таблицы, и матч обещает быть напряженным.

    «Сокол»

    «Сокол» занимает 14 место в Первой лиге с 15 очками после 14 туров. Команда находится в кризисе, проигрывая последние 4 матча подряд. В последней игре они потерпели разгромное поражение от «Торпедо» (0:5). За последние 5 матчей команда забила всего 4 гола и пропустила 14, что указывает на серьезные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды Артем Максименко забил 4 гола в 15 матчах, но его усилий пока недостаточно для успеха.

    Последние матчи «Сокола»:

    «Алания»

    «Алания» занимает 15 место с 14 очками после 14 туров. Команда не выигрывает в 5 последних матчах на выезде, однако в последних играх они демонстрируют стабильную защиту, пропустив всего 2 гола за 5 матчей. В последнем матче «Алания» проиграла «Балтике» 0:2. Лучший бомбардир команды Тарас Гаглоев забил 3 гола в 13 матчах. Команда явно испытывает трудности с атакой, забив всего 3 гола за последние 5 матчей.

    Последние матчи «Алании»:

    • «Тюмень» 0:0 «Алания» (Кубок России, 3:4 по пенальти)
    • «Алания» 0:2 «Балтика» (Первая лига)
    • «Алания» 2:0 «Черноморец» (Первая лига)
    • «Ротор» 0:0 «Алания» (Первая лига)
    • «Амкал» 0:1 «Алания» (Кубок России)

    Личные встречи

    Последние очные встречи между этими командами были не самыми результативными. Оба матча в 2023 и 2024 годах закончились с нулевой ничьей. Это указывает на равенство сил и осторожный подход обеих команд в предыдущих встречах.

    Последние встречи:

    • «Алания» 0:0 «Сокол» (2024)
    • «Сокол» 0:0 «Алания» (2023)

    Статистика

    «Сокол»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов
    • Проигрывает в 4 последних матчах

    «Алания»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • Не выигрывает в 5 последних матчах на выезде

    Прогноз на матч «Сокол» – «Алания»

    Обе команды находятся в непростой ситуации, и в этом матче сложно ожидать большого количества голов. «Сокол» пропускает много, но также имеет проблемы с результативностью. «Алания» демонстрирует лучшую защиту, но их атака также не впечатляет. Ожидается упорная игра с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    С учетом формы обеих команд, наиболее вероятным исходом матча является ничья 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 