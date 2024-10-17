20 октября 2024 года состоится матч 15 тура Первой лиги между «Соколом» и «Аланией». Обе команды борются за улучшение своих позиций в турнире, находясь в нижней части турнирной таблицы, и матч обещает быть напряженным.

«Сокол»

«Сокол» занимает 14 место в Первой лиге с 15 очками после 14 туров. Команда находится в кризисе, проигрывая последние 4 матча подряд. В последней игре они потерпели разгромное поражение от «Торпедо» (0:5). За последние 5 матчей команда забила всего 4 гола и пропустила 14, что указывает на серьезные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды Артем Максименко забил 4 гола в 15 матчах, но его усилий пока недостаточно для успеха.

Последние матчи «Сокола»:

«Алания»

«Алания» занимает 15 место с 14 очками после 14 туров. Команда не выигрывает в 5 последних матчах на выезде, однако в последних играх они демонстрируют стабильную защиту, пропустив всего 2 гола за 5 матчей. В последнем матче «Алания» проиграла «Балтике» 0:2. Лучший бомбардир команды Тарас Гаглоев забил 3 гола в 13 матчах. Команда явно испытывает трудности с атакой, забив всего 3 гола за последние 5 матчей.

Последние матчи «Алании»:

Личные встречи

Последние очные встречи между этими командами были не самыми результативными. Оба матча в 2023 и 2024 годах закончились с нулевой ничьей. Это указывает на равенство сил и осторожный подход обеих команд в предыдущих встречах.

Последние встречи:

Статистика

«Сокол»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов

Проигрывает в 4 последних матчах

«Алания»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Не выигрывает в 5 последних матчах на выезде

Прогноз на матч «Сокол» – «Алания»

Обе команды находятся в непростой ситуации, и в этом матче сложно ожидать большого количества голов. «Сокол» пропускает много, но также имеет проблемы с результативностью. «Алания» демонстрирует лучшую защиту, но их атака также не впечатляет. Ожидается упорная игра с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

С учетом формы обеих команд, наиболее вероятным исходом матча является ничья 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.