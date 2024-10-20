20.10.2024, воскресенье, 12:30
Россия. Первая лига, 15 тур
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
4-1-2-2-1
13
Косаревский
2
Чуриков
27
Молодцов
13
Иванов
77
Юзепчук
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
70
Самко
77
Сасин
9
Шпитальный
3-4-3
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Плиев
5
Татаев
19
Бутаев
8
Хугаев
15
Цаллагов
45
Москаленчик
23
Нафиков
99
Абдоков
10
Хадарцев
70
Самко
8
Гуз
8
Гуз
70
Самко
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
22
Чобанов
11
Бабаев
11
Бабаев
22
Чобанов
9
Шпитальный
9
Максименко
9
Максименко
9
Шпитальный
8
Хугаев
6
Макаров
6
Макаров
8
Хугаев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
23
Нафиков
6
Тарба
6
Тарба
23
Нафиков
Остались в запасе
Сокол
Алания
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
14
Альберт Погосян
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
20
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
14
Альберт Погосян
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
20
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Сокол - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Алании», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 12:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»