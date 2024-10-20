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  • «Сокол» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Сокол» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 11:20
Сокол
20.10.2024, воскресенье, 12:30
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Алания
44' Б. Хадарцев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Сокол
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
20
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Косаревский
2
Чуриков
27
Молодцов
13
Иванов
77
Юзепчук
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
70
Самко
77
Сасин
9
Шпитальный
3-4-3
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Плиев
5
Татаев
19
Бутаев
8
Хугаев
15
Цаллагов
45
Москаленчик
23
Нафиков
99
Абдоков
10
Хадарцев
70
Самко
8
Гуз
8
Гуз
70
Самко
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
22
Чобанов
11
Бабаев
11
Бабаев
22
Чобанов
9
Шпитальный
9
Максименко
9
Максименко
9
Шпитальный
8
Хугаев
6
Макаров
6
Макаров
8
Хугаев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
23
Нафиков
6
Тарба
6
Тарба
23
Нафиков
Остались в запасе
Сокол
Алания
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
14
Альберт Погосян
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
20
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
14
Альберт Погосян
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
20
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Сокол - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Алании», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 12:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол»«Алания»

«Сокол» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Алания Сокол
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