В воскресенье, 20 октября, в 15-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Алания». Игра состоится в Саратове, начало – в 12:30 (мск).

«Сокол»

Команда Алексея Баги набрала 15 очков и находится на 14-й позиции в Первой лиге. «Сокол» добыл 3 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:17.

Последние результаты «Сокола»:

15.10.24 «Сокол» – «Урал» – 1:3 Кубок России;

12.10.24 «Торпедо» М – «Сокол» – 5:0 Первая лига;

07.10.24 «Сокол» – «Ротор» – 0:1 Первая лига.

«Алания»

«Алания» набрала 14 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Спартака Гогниева добыли 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 8:11.

Предыдущие результаты «Алании»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Сокол» – «Алания»

Соседи по турнирной таблице выдадут скучную игру с минимальным количеством моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.53.