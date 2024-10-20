В воскресенье, 20 октября, в 15-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Алания». Игра состоится в Саратове, начало – в 12:30 (мск).
«Сокол»
Команда Алексея Баги набрала 15 очков и находится на 14-й позиции в Первой лиге. «Сокол» добыл 3 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:17.
Последние результаты «Сокола»:
- 15.10.24 «Сокол» – «Урал» – 1:3 Кубок России;
- 12.10.24 «Торпедо» М – «Сокол» – 5:0 Первая лига;
- 07.10.24 «Сокол» – «Ротор» – 0:1 Первая лига.
«Алания»
«Алания» набрала 14 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Спартака Гогниева добыли 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 8:11.
Предыдущие результаты «Алании»:
- 16.10.24 «Тюмень» – «Алания» – 0:0, пен. 4:3 Кубок России;
- 13.10.24 «Алания» – «Балтика» – 0:2 Первая лига;
- 06.10.24 «Алания» – «Черноморец» – 2:0 Первая лига.
Очные встречи
- 10.03.24 «Алания» – «Сокол» – 0:0;
- 02.10.23 «Сокол» – «Алания» – 0:0;
- 03.08.02 «Алания» – «Сокол» – 3:2;
- 16.07.02 «Сокол» – «Алания» – 1:1;
- 16.09.01 «Алания» – «Сокол» – 2:0.
Прогноз на матч «Сокол» – «Алания»
Соседи по турнирной таблице выдадут скучную игру с минимальным количеством моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.53.