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    • Прогноз на точный счет матча «Монако» – «Лилль», Лига 1, 18 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монако» – «Лилль», Лига 1, 18 октября 2024 года

    18 октября 2024 года на стадионе Луи II состоится матч 8 тура Лиги 1 между «Монако» и «Лиллем». Оба клуба занимают высокие позиции в турнирной таблице и показывают уверенные результаты в последних играх, что обещает интересное противостояние.

    «Монако»

    «Монако» уверенно лидирует в чемпионате с 19 очками после 7 туров и является одной из самых результативных команд Лиги 1. В последней игре против «Ренна» (2:1) команда продемонстрировала свою атакующую мощь, забив два гола. Лучший бомбардир команды, Фоларин Балогун, забил 4 гола в 11 матчах. «Монако» не проигрывает в 9 последних матчах и забивает в каждом из последних 17 матчей. Однако в обороне команда иногда допускает ошибки, пропуская в 3 последних матчах.

    Последние матчи «Монако»:

    «Лилль»

    «Лилль» также идет уверенно в чемпионате, набрав 13 очков после 7 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1, включая победу над «Тулузой» (2:1). Джонатан Дэвид – лучший бомбардир команды с 9 голами в 12 матчах. «Лилль» забивает в 4 последних матчах, но их оборона не всегда надежна – в последних пяти играх команда пропустила 6 голов. Несмотря на это, «Лилль» одержал важные победы в последних играх Лиги чемпионов и чемпионата.

    Последние матчи «Лилля»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах между этими командами наблюдается определенное равенство, но «Монако» традиционно успешен на своем поле против «Лилля». В пяти последних домашних матчах «Монако» не проигрывал «Лиллю». Последняя встреча в апреле 2024 года завершилась минимальной победой «Монако» 1:0.

    Последние встречи:

    • «Монако» 1:0 «Лилль» (2024)
    • «Лилль» 2:0 «Монако» (2023)
    • «Монако» 0:0 «Лилль» (2023)

    Статистика

    «Монако»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • Забивает в 17 последних матчах

    «Лилль»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • Не проигрывает в 3 последних матчах

    Прогноз на матч «Монако» – «Лилль»

    «Монако» является фаворитом на своем поле, особенно учитывая их отличную результативность в последних матчах. Однако «Лилль» также демонстрирует хорошую форму и может создать проблемы хозяевам. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но «Монако» благодаря своей атакующей мощи должен одержать победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Монако» – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих форм команд наиболее вероятным исходом является победа «Монако» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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