18 октября 2024 года на стадионе Луи II состоится матч 8 тура Лиги 1 между «Монако» и «Лиллем». Оба клуба занимают высокие позиции в турнирной таблице и показывают уверенные результаты в последних играх, что обещает интересное противостояние.

«Монако»

«Монако» уверенно лидирует в чемпионате с 19 очками после 7 туров и является одной из самых результативных команд Лиги 1. В последней игре против «Ренна» (2:1) команда продемонстрировала свою атакующую мощь, забив два гола. Лучший бомбардир команды, Фоларин Балогун, забил 4 гола в 11 матчах. «Монако» не проигрывает в 9 последних матчах и забивает в каждом из последних 17 матчей. Однако в обороне команда иногда допускает ошибки, пропуская в 3 последних матчах.

Последние матчи «Монако»:

«Лилль»

«Лилль» также идет уверенно в чемпионате, набрав 13 очков после 7 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1, включая победу над «Тулузой» (2:1). Джонатан Дэвид – лучший бомбардир команды с 9 голами в 12 матчах. «Лилль» забивает в 4 последних матчах, но их оборона не всегда надежна – в последних пяти играх команда пропустила 6 голов. Несмотря на это, «Лилль» одержал важные победы в последних играх Лиги чемпионов и чемпионата.

Последние матчи «Лилля»:

Личные встречи

В последних очных встречах между этими командами наблюдается определенное равенство, но «Монако» традиционно успешен на своем поле против «Лилля». В пяти последних домашних матчах «Монако» не проигрывал «Лиллю». Последняя встреча в апреле 2024 года завершилась минимальной победой «Монако» 1:0.

Последние встречи:

«Монако» 1:0 «Лилль» (2024)

«Лилль» 2:0 «Монако» (2023)

«Монако» 0:0 «Лилль» (2023)

Статистика

«Монако»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Забивает в 17 последних матчах

«Лилль»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Не проигрывает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Монако» – «Лилль»

«Монако» является фаворитом на своем поле, особенно учитывая их отличную результативность в последних матчах. Однако «Лилль» также демонстрирует хорошую форму и может создать проблемы хозяевам. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но «Монако» благодаря своей атакующей мощи должен одержать победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Монако» – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих форм команд наиболее вероятным исходом является победа «Монако» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 7.50.