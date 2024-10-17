18 октября 2024 года на стадионе Луи II состоится матч 8 тура Лиги 1 между «Монако» и «Лиллем». Оба клуба занимают высокие позиции в турнирной таблице и показывают уверенные результаты в последних играх, что обещает интересное противостояние.
«Монако»
«Монако» уверенно лидирует в чемпионате с 19 очками после 7 туров и является одной из самых результативных команд Лиги 1. В последней игре против «Ренна» (2:1) команда продемонстрировала свою атакующую мощь, забив два гола. Лучший бомбардир команды, Фоларин Балогун, забил 4 гола в 11 матчах. «Монако» не проигрывает в 9 последних матчах и забивает в каждом из последних 17 матчей. Однако в обороне команда иногда допускает ошибки, пропуская в 3 последних матчах.
Последние матчи «Монако»:
- «Ренн» 1:2 «Монако» (Лига 1)
- «Динамо» Загреб 2:2 «Монако» (Лига чемпионов)
- «Монако» 2:1 «Монпелье» (Лига 1)
- «Монако» 3:1 «Гавр» (Лига 1)
- «Монако» 2:1 «Барселона» (Лига чемпионов)
«Лилль»
«Лилль» также идет уверенно в чемпионате, набрав 13 очков после 7 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1, включая победу над «Тулузой» (2:1). Джонатан Дэвид – лучший бомбардир команды с 9 голами в 12 матчах. «Лилль» забивает в 4 последних матчах, но их оборона не всегда надежна – в последних пяти играх команда пропустила 6 голов. Несмотря на это, «Лилль» одержал важные победы в последних играх Лиги чемпионов и чемпионата.
Последние матчи «Лилля»:
- «Лилль» 2:1 «Тулуза» (Лига 1)
- «Лилль» 1:0 «Реал Мадрид» (Лига чемпионов)
- «Гавр» 0:3 «Лилль» (Лига 1)
- «Лилль» 3:3 «Страсбур» (Лига 1)
- «Спортинг» 2:0 «Лилль» (Лига чемпионов)
Личные встречи
В последних очных встречах между этими командами наблюдается определенное равенство, но «Монако» традиционно успешен на своем поле против «Лилля». В пяти последних домашних матчах «Монако» не проигрывал «Лиллю». Последняя встреча в апреле 2024 года завершилась минимальной победой «Монако» 1:0.
Последние встречи:
- «Монако» 1:0 «Лилль» (2024)
- «Лилль» 2:0 «Монако» (2023)
- «Монако» 0:0 «Лилль» (2023)
Статистика
«Монако»
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- Забивает в 17 последних матчах
«Лилль»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- Не проигрывает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Монако» – «Лилль»
«Монако» является фаворитом на своем поле, особенно учитывая их отличную результативность в последних матчах. Однако «Лилль» также демонстрирует хорошую форму и может создать проблемы хозяевам. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но «Монако» благодаря своей атакующей мощи должен одержать победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Монако» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих форм команд наиболее вероятным исходом является победа «Монако» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 7.50.