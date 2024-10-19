Головин объяснил, почему «Монако» не смог обыграть «Лилль»

Капитан «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 8-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Монегаски сохранили лидерство в чемпионате, несмотря на потерю очков.

Головин стал лучшим игроком матча по версии Sofascore.

«Мы играли лучше соперника. Есть определенное разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка. И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить.

И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив», – сказал Головин.