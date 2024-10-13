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    • Прогноз на точный счет матча Уэльс – Черногория, Лига наций, 14 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Уэльс – Черногория, Лига наций, 14 октября 2024 года

    14 октября 2024 года на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум» состоится матч 4 тура Лиги наций между сборными Уэльса и Черногории. Обе команды постараются улучшить свои позиции в группе, особенно Черногория, которая пока не набрала ни одного очка.

    Уэльс

    Сборная Уэльса начала текущий розыгрыш Лиги наций с неплохих результатов, занимая второе место в группе с пятью очками. Команда сыграла вничью в последнем матче против Исландии (2:2), продемонстрировав хорошую атаку, но оставив много пробелов в обороне. Харри Уилсон – основной бомбардир команды, забивший 6 голов в 24 матчах. Уэльс не проигрывает в трех последних матчах турнира и традиционно уверенно играет дома, не уступая в шести из восьми последних матчей на своем поле.

    Последние матчи Уэльса:

    • Исландия 2:2 Уэльс

    • Черногория 1:2 Уэльс

    • Уэльс 0:0 Турция

    • Словакия 4:0 Уэльс

    • Гибралтар 0:0 Уэльс

    Черногория

    Сборная Черногории находится в кризисе, проиграв все три матча текущего розыгрыша Лиги наций. Команда занимает последнее место в группе и продолжает борьбу за свои первые очки. Черногория проиграла последний матч Турции (0:1), продолжая серию из пяти поражений подряд. Стеван Йоветич является лучшим бомбардиром команды с восемью голами в 19 матчах, однако общая результативность Черногории остается низкой – всего 2 гола в последних пяти играх. Оборона команды также демонстрирует слабую игру, пропуская в среднем 2 гола за матч.

    Последние матчи Черногории:

    • Турция 1:0 Черногория

    • Черногория 1:2 Уэльс

    • Исландия 2:0 Черногория

    • Черногория 1:3 Грузия

    • Бельгия 2:0 Черногория

    Личные встречи

    В последней встрече команд, которая состоялась 9 сентября 2024 года в рамках Лиги наций, Уэльс одержал победу на выезде со счетом 2:1. Исторически Уэльс имеет преимущество в очных встречах, выигрывая три из пяти последних матчей против Черногории. Однако Черногория часто оказывает сопротивление и способна забивать в таких играх, что подтверждает их результативность в четырех последних матчах против этого соперника.

    • Лига наций (09.09.2024): Черногория 1:2 Уэльс

    • Чемпионат Европы. Квалификация (02.09.2011): Уэльс 2:1 Черногория

    • Чемпионат Европы. Квалификация (03.09.2010): Черногория 1:0 Уэльс

    Статистика

    Уэльс

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Черногория

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    • 0 побед, 0 ничьих, 5 поражений в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Уэльс – Черногория

    Учитывая текущие формы команд, Уэльс выглядит более уверенным и сбалансированным коллективом. Черногория испытывает серьезные проблемы в обороне и не может наладить игру в атаке, что делает еe аутсайдером в предстоящем поединке. Уэльс, играя дома, имеет все шансы на победу, хотя матч, скорее всего, не будет результативным.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Уэльса – коэффициент 1.90

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа Уэльса за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Уэльса.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Уэльса за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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