14 октября 2024 года на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум» состоится матч 4 тура Лиги наций между сборными Уэльса и Черногории. Обе команды постараются улучшить свои позиции в группе, особенно Черногория, которая пока не набрала ни одного очка.

Уэльс

Сборная Уэльса начала текущий розыгрыш Лиги наций с неплохих результатов, занимая второе место в группе с пятью очками. Команда сыграла вничью в последнем матче против Исландии (2:2), продемонстрировав хорошую атаку, но оставив много пробелов в обороне. Харри Уилсон – основной бомбардир команды, забивший 6 голов в 24 матчах. Уэльс не проигрывает в трех последних матчах турнира и традиционно уверенно играет дома, не уступая в шести из восьми последних матчей на своем поле.

Последние матчи Уэльса:

Исландия 2:2 Уэльс

Черногория 1:2 Уэльс

Уэльс 0:0 Турция

Словакия 4:0 Уэльс

Гибралтар 0:0 Уэльс

Черногория

Сборная Черногории находится в кризисе, проиграв все три матча текущего розыгрыша Лиги наций. Команда занимает последнее место в группе и продолжает борьбу за свои первые очки. Черногория проиграла последний матч Турции (0:1), продолжая серию из пяти поражений подряд. Стеван Йоветич является лучшим бомбардиром команды с восемью голами в 19 матчах, однако общая результативность Черногории остается низкой – всего 2 гола в последних пяти играх. Оборона команды также демонстрирует слабую игру, пропуская в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи Черногории:

Турция 1:0 Черногория

Черногория 1:2 Уэльс

Исландия 2:0 Черногория

Черногория 1:3 Грузия

Бельгия 2:0 Черногория

Личные встречи

В последней встрече команд, которая состоялась 9 сентября 2024 года в рамках Лиги наций, Уэльс одержал победу на выезде со счетом 2:1. Исторически Уэльс имеет преимущество в очных встречах, выигрывая три из пяти последних матчей против Черногории. Однако Черногория часто оказывает сопротивление и способна забивать в таких играх, что подтверждает их результативность в четырех последних матчах против этого соперника.

Лига наций (09.09.2024): Черногория 1:2 Уэльс

Чемпионат Европы. Квалификация (02.09.2011): Уэльс 2:1 Черногория

Чемпионат Европы. Квалификация (03.09.2010): Черногория 1:0 Уэльс

Статистика

Уэльс

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Черногория

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

0 побед, 0 ничьих, 5 поражений в последних 5 матчах

Прогноз на матч Уэльс – Черногория

Учитывая текущие формы команд, Уэльс выглядит более уверенным и сбалансированным коллективом. Черногория испытывает серьезные проблемы в обороне и не может наладить игру в атаке, что делает еe аутсайдером в предстоящем поединке. Уэльс, играя дома, имеет все шансы на победу, хотя матч, скорее всего, не будет результативным.

Рекомендации для ставок:

Победа Уэльса – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Уэльса за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Уэльса.

Рекомендация: 1:0 в пользу Уэльса за 6.50.