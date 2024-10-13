14 октября 2024 года на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум» состоится матч 4 тура Лиги наций между сборными Уэльса и Черногории. Обе команды постараются улучшить свои позиции в группе, особенно Черногория, которая пока не набрала ни одного очка.
Уэльс
Сборная Уэльса начала текущий розыгрыш Лиги наций с неплохих результатов, занимая второе место в группе с пятью очками. Команда сыграла вничью в последнем матче против Исландии (2:2), продемонстрировав хорошую атаку, но оставив много пробелов в обороне. Харри Уилсон – основной бомбардир команды, забивший 6 голов в 24 матчах. Уэльс не проигрывает в трех последних матчах турнира и традиционно уверенно играет дома, не уступая в шести из восьми последних матчей на своем поле.
Последние матчи Уэльса:
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Исландия 2:2 Уэльс
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Черногория 1:2 Уэльс
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Уэльс 0:0 Турция
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Словакия 4:0 Уэльс
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Гибралтар 0:0 Уэльс
Черногория
Сборная Черногории находится в кризисе, проиграв все три матча текущего розыгрыша Лиги наций. Команда занимает последнее место в группе и продолжает борьбу за свои первые очки. Черногория проиграла последний матч Турции (0:1), продолжая серию из пяти поражений подряд. Стеван Йоветич является лучшим бомбардиром команды с восемью голами в 19 матчах, однако общая результативность Черногории остается низкой – всего 2 гола в последних пяти играх. Оборона команды также демонстрирует слабую игру, пропуская в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи Черногории:
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Турция 1:0 Черногория
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Черногория 1:2 Уэльс
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Исландия 2:0 Черногория
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Черногория 1:3 Грузия
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Бельгия 2:0 Черногория
Личные встречи
В последней встрече команд, которая состоялась 9 сентября 2024 года в рамках Лиги наций, Уэльс одержал победу на выезде со счетом 2:1. Исторически Уэльс имеет преимущество в очных встречах, выигрывая три из пяти последних матчей против Черногории. Однако Черногория часто оказывает сопротивление и способна забивать в таких играх, что подтверждает их результативность в четырех последних матчах против этого соперника.
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Лига наций (09.09.2024): Черногория 1:2 Уэльс
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Чемпионат Европы. Квалификация (02.09.2011): Уэльс 2:1 Черногория
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Чемпионат Европы. Квалификация (03.09.2010): Черногория 1:0 Уэльс
Статистика
Уэльс
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 4 гола
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Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
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1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Черногория
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Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 2 гола
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Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
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0 побед, 0 ничьих, 5 поражений в последних 5 матчах
Прогноз на матч Уэльс – Черногория
Учитывая текущие формы команд, Уэльс выглядит более уверенным и сбалансированным коллективом. Черногория испытывает серьезные проблемы в обороне и не может наладить игру в атаке, что делает еe аутсайдером в предстоящем поединке. Уэльс, играя дома, имеет все шансы на победу, хотя матч, скорее всего, не будет результативным.
Рекомендации для ставок:
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Победа Уэльса – коэффициент 1.90
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа Уэльса за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Уэльса.
Рекомендация: 1:0 в пользу Уэльса за 6.50.