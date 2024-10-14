14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B4, 4 тур
Лига наций, группа B4, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Уэльс
Уэльс
4-2-2-2
1
Дарлоу
4
Дэвис
6
Кабанго
6
Родон
3
Уильямс
22
Шихан
18
Харрис
8
Уилсон
7
Брукс
10
Куллен
8
Бернс
4-2-2-2
13
23
Марушич
5
Вуячич
15
Шипчич
2
Вукчевич
18
Бакич
8
Янкович
18
Камай
16
Йовович
9
Крстович
9
Мугоша
7
Брукс
7
Аллен
7
Аллен
7
Брукс
10
Куллен
10
Купер
10
Купер
10
Куллен
8
Бернс
19
Томас
19
Томас
8
Бернс
18
Харрис
13
Мур
13
Мур
18
Харрис
8
Уилсон
23
Бродхед
23
Бродхед
8
Уилсон
2
Вукчевич
3
Радунович
3
Радунович
2
Вукчевич
8
Янкович
14
Куц
14
Куц
8
Янкович
23
Марушич
4
Вукчевич
4
Вукчевич
23
Марушич
18
Камай
9
Радулович
9
Радулович
18
Камай
9
Мугоша
10
Йоветич
10
Йоветич
9
Мугоша
Остались в запасе
Уэльс
Черногория
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
Главный тренер
Крейг Беллами
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Уэльс - Черногория
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
21
16
Офсайды
1
1
Количество передач
577
287
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча Уэльс против Черногории, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс – Черногория
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»