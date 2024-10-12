13 октября 2024 года на стадионе «Торсвеллур» состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Фарерских островов и Латвии. Оба соперника в последних матчах испытывают проблемы с результативностью, что делает предстоящую игру весьма непредсказуемой.

Фарерские острова

Фарерские острова не могут выиграть в последних трех матчах турнира «Лига наций» и демонстрируют слабую игру в обороне, пропуская в каждом из последних девяти матчей. В предыдущей игре против Армении команда сыграла вничью 2:2, показав неплохую атакующую активность. Лучший бомбардир команды – Клеминт Ольсен, который забил три гола в 18 матчах. За последние пять игр Фареры забили четыре гола и пропустили девять, что указывает на проблемы с защитой.

Последние матчи Фарерских островов:

Фарерские о-ва 2:2 Армения

Латвия 1:0 Фарерские о-ва

Фарерские о-ва 1:1 Северная Македония

Латвия 1:0 Фарерские о-ва (Кубок Балтии)

Эстония 4:1 Фарерские о-ва

Латвия

Латвия также находится не в лучшей форме, проиграв последние три игры, включая поражение от Северной Македонии со счетом 0:3. В последних пяти матчах команда забила три гола и пропустила девять. Лучший бомбардир команды – Владислав Гутковский, который забил три гола в 15 матчах. Латвия не выигрывает в последних девяти матчах в гостях в турнире «Лига наций», что также подчеркивает их слабости в игре на выезде.

Последние матчи Латвии:

Латвия 0:3 Северная Македония

Латвия 1:0 Фарерские о-ва

Армения 4:1 Латвия

Латвия 1:0 Фарерские о-ва (Кубок Балтии)

Латвия 0:2 Литва

Личные встречи

Латвия не проигрывает в шести последних матчах против Фарерских островов, включая ничьи в трех последних встречах, когда игра проходила на поле Фарер. В последних пяти встречах Латвия всегда забивала, что подчеркивает их преимущество в атаке над данным соперником.

Лига наций (10.09.2024): Латвия 1:0 Фарерские о-ва

Кубок Балтии (11.06.2024): Латвия 1:0 Фарерские о-ва

Лига наций (14.11.2020): Латвия 1:1 Фарерские о-ва

Лига наций (10.10.2020): Фарерские о-ва 1:1 Латвия

Товарищеские матчи (22.03.2018): Фарерские о-ва 1:1 Латвия

Статистика

Фарерские острова:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 3 ничьи, 2 поражения

Латвия:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

Прогноз на матч Фарерские острова – Латвия

Обе команды в последних матчах демонстрируют слабую игру в защите и невысокую результативность в атаке. Латвия имеет преимущество в личных встречах, не проигрывая Фарерам на протяжении последних шести игр. Тем не менее, учитывая текущую форму команд и их проблемы с результативностью, можно ожидать очередной равный матч с небольшим количеством голов.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Обе команды забьют – коэффициент 2.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Ничья – коэффициент 3.30

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.