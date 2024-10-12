13 октября 2024 года на стадионе «Торсвеллур» состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Фарерских островов и Латвии. Оба соперника в последних матчах испытывают проблемы с результативностью, что делает предстоящую игру весьма непредсказуемой.
Фарерские острова
Фарерские острова не могут выиграть в последних трех матчах турнира «Лига наций» и демонстрируют слабую игру в обороне, пропуская в каждом из последних девяти матчей. В предыдущей игре против Армении команда сыграла вничью 2:2, показав неплохую атакующую активность. Лучший бомбардир команды – Клеминт Ольсен, который забил три гола в 18 матчах. За последние пять игр Фареры забили четыре гола и пропустили девять, что указывает на проблемы с защитой.
Последние матчи Фарерских островов:
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Фарерские о-ва 2:2 Армения
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Латвия 1:0 Фарерские о-ва
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Фарерские о-ва 1:1 Северная Македония
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Латвия 1:0 Фарерские о-ва (Кубок Балтии)
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Эстония 4:1 Фарерские о-ва
Латвия
Латвия также находится не в лучшей форме, проиграв последние три игры, включая поражение от Северной Македонии со счетом 0:3. В последних пяти матчах команда забила три гола и пропустила девять. Лучший бомбардир команды – Владислав Гутковский, который забил три гола в 15 матчах. Латвия не выигрывает в последних девяти матчах в гостях в турнире «Лига наций», что также подчеркивает их слабости в игре на выезде.
Последние матчи Латвии:
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Латвия 0:3 Северная Македония
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Латвия 1:0 Фарерские о-ва
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Армения 4:1 Латвия
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Латвия 1:0 Фарерские о-ва (Кубок Балтии)
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Латвия 0:2 Литва
Личные встречи
Латвия не проигрывает в шести последних матчах против Фарерских островов, включая ничьи в трех последних встречах, когда игра проходила на поле Фарер. В последних пяти встречах Латвия всегда забивала, что подчеркивает их преимущество в атаке над данным соперником.
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Лига наций (10.09.2024): Латвия 1:0 Фарерские о-ва
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Кубок Балтии (11.06.2024): Латвия 1:0 Фарерские о-ва
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Лига наций (14.11.2020): Латвия 1:1 Фарерские о-ва
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Лига наций (10.10.2020): Фарерские о-ва 1:1 Латвия
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Товарищеские матчи (22.03.2018): Фарерские о-ва 1:1 Латвия
Статистика
Фарерские острова:
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
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Последние 5 матчей: 0 побед, 3 ничьи, 2 поражения
Латвия:
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Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения
Прогноз на матч Фарерские острова – Латвия
Обе команды в последних матчах демонстрируют слабую игру в защите и невысокую результативность в атаке. Латвия имеет преимущество в личных встречах, не проигрывая Фарерам на протяжении последних шести игр. Тем не менее, учитывая текущую форму команд и их проблемы с результативностью, можно ожидать очередной равный матч с небольшим количеством голов.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Обе команды забьют – коэффициент 2.20
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
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Ничья – коэффициент 3.30
Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.