Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча Беларусь – Северная Ирландия, Лига наций, 12 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Беларусь – Северная Ирландия, Лига наций, 12 октября 2024 года

    12 октября 2024 года на стадионе ZTE-Арена состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Беларуси и Северной Ирландии. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе, но Северная Ирландия выглядит более уверенной в атаке.

    Беларусь

    Сборная Беларуси не проигрывает в последних трех матчах в рамках Лиги наций, однако команда испытывает значительные проблемы с результативностью. В последних пяти играх Беларусь забила всего один гол и пропустила восемь. Особенно беспокоит то, что в пяти из семи последних матчей команда не сумела отличиться. Несмотря на это, Беларусь старается сохранять оборону и старается минимизировать количество пропущенных мячей.

    Последние матчи Беларуси:

    • Люксембург 0:1 Беларусь

    • Беларусь 0:0 Болгария

    • Беларусь 0:4 Израиль

    • Беларусь 0:4 Россия

    • Мальта 0:0 Беларусь

    Северная Ирландия

    Северная Ирландия показывает более стабильную игру в атаке, забивая шесть голов в последних пяти матчах. В то же время, команда пропустила шесть мячей за тот же период, что говорит о неидеальной игре в обороне. Северная Ирландия также имеет негативную серию поражений на выезде в турнире Лиги наций, но команда стабильно забивает, что может оказаться решающим фактором в предстоящем матче.

    Последние матчи Северной Ирландии:

    • Болгария 1:0 Северная Ирландия

    • Северная Ирландия 2:0 Люксембург

    • Северная Ирландия 2:0 Андорра

    • Испания 5:1 Северная Ирландия

    • Шотландия 0:1 Северная Ирландия

    Личные встречи

    История личных встреч говорит в пользу Северной Ирландии, которая одержала победу в трех последних матчах против Беларуси. В предыдущих матчах Северная Ирландия демонстрировала уверенную игру в атаке и не давала сопернику создать много моментов у своих ворот.

    • 11.06.2019: Беларусь 0:1 Северная Ирландия

    • 24.03.2019: Северная Ирландия 2:1 Беларусь

    • 27.05.2016: Северная Ирландия 3:0 Беларусь

    Статистика

    Беларусь:

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

    Северная Ирландия:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения

    Прогноз на матч Беларусь – Северная Ирландия

    Северная Ирландия выглядит более уверенной в атаке и имеет преимущество в личных встречах против Беларуси. Беларусь испытывает серьезные трудности с реализацией своих моментов, что снижает еe шансы на успех. Северная Ирландия, скорее всего, сумеет воспользоваться своими возможностями и одержать минимальную победу.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Северной Ирландии – коэффициент 2.00

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    • Северная Ирландия забьет первой – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа Северной Ирландии за коэффициент 2.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 