12 октября 2024 года на стадионе ZTE-Арена состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Беларуси и Северной Ирландии. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе, но Северная Ирландия выглядит более уверенной в атаке.

Беларусь

Сборная Беларуси не проигрывает в последних трех матчах в рамках Лиги наций, однако команда испытывает значительные проблемы с результативностью. В последних пяти играх Беларусь забила всего один гол и пропустила восемь. Особенно беспокоит то, что в пяти из семи последних матчей команда не сумела отличиться. Несмотря на это, Беларусь старается сохранять оборону и старается минимизировать количество пропущенных мячей.

Последние матчи Беларуси:

Люксембург 0:1 Беларусь

Беларусь 0:0 Болгария

Беларусь 0:4 Израиль

Беларусь 0:4 Россия

Мальта 0:0 Беларусь

Северная Ирландия

Северная Ирландия показывает более стабильную игру в атаке, забивая шесть голов в последних пяти матчах. В то же время, команда пропустила шесть мячей за тот же период, что говорит о неидеальной игре в обороне. Северная Ирландия также имеет негативную серию поражений на выезде в турнире Лиги наций, но команда стабильно забивает, что может оказаться решающим фактором в предстоящем матче.

Последние матчи Северной Ирландии:

Болгария 1:0 Северная Ирландия

Северная Ирландия 2:0 Люксембург

Северная Ирландия 2:0 Андорра

Испания 5:1 Северная Ирландия

Шотландия 0:1 Северная Ирландия

Личные встречи

История личных встреч говорит в пользу Северной Ирландии, которая одержала победу в трех последних матчах против Беларуси. В предыдущих матчах Северная Ирландия демонстрировала уверенную игру в атаке и не давала сопернику создать много моментов у своих ворот.

11.06.2019: Беларусь 0:1 Северная Ирландия

24.03.2019: Северная Ирландия 2:1 Беларусь

27.05.2016: Северная Ирландия 3:0 Беларусь

Статистика

Беларусь:

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Северная Ирландия:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения

Прогноз на матч Беларусь – Северная Ирландия

Северная Ирландия выглядит более уверенной в атаке и имеет преимущество в личных встречах против Беларуси. Беларусь испытывает серьезные трудности с реализацией своих моментов, что снижает еe шансы на успех. Северная Ирландия, скорее всего, сумеет воспользоваться своими возможностями и одержать минимальную победу.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Северной Ирландии – коэффициент 2.00

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Северная Ирландия забьет первой – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Северной Ирландии за коэффициент 2.00.