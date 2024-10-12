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  • Беларусь – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Беларусь – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

12 октября 2024, 20:35
Беларусь
12.10.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа C3, 3 тур
0 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
(К) ЦЗ
15
Никита Корзун
ОП
3
Павел Забелин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
7
Евгений Шикавка
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Северная Ирландия
1
Пирс Чарльз
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
2
Конор Брэдли
(К) ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
14
Исаак Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Каллум Маршалл
ЦФ
18
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
22
Артем Концевой
ЛВ
4
Валерий Бочеров
ОП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
20
Броди Спенсер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
23
Кристи Пим
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
24
Ли Бонис
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Лапоухов
2
Печенин
6
Политевич
20
Волков
15
Корзун
3
Забелин
14
Яблонский
19
Ковалев
9
Эбонг
7
Шикавка
23
Антилевский
3-3-2-2
1
Чарльз
5
Хьюм
18
Тоал
17
МакНэйр
2
Брэдли
19
Чарльз
3
Льюис
14
Прайс
6
Сэйвилл
18
Рид
8
Маршалл
19
Ковалев
13
Карпович
13
Карпович
19
Ковалев
15
Корзун
4
Бочеров
4
Бочеров
15
Корзун
23
Антилевский
22
Концевой
22
Концевой
23
Антилевский
7
Шикавка
11
Барковский
11
Барковский
7
Шикавка
14
Яблонский
21
Климович
21
Климович
14
Яблонский
6
Сэйвилл
16
Маккэнн
16
Маккэнн
6
Сэйвилл
3
Льюис
20
Спенсер
20
Спенсер
3
Льюис
14
Прайс
11
Смит
11
Смит
14
Прайс
8
Маршалл
9
Чарльз
9
Чарльз
8
Маршалл
Остались в запасе
Беларусь
Северная Ирландия
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
10
Валерий Громыко
АП
Главный тренер
Карлос Алос
12
Люк Саутвуд
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
23
Кристи Пим
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
24
Ли Бонис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
10
Валерий Громыко
АП
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
23
Кристи Пим
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
24
Ли Бонис
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Беларусь - Северная Ирландия
2
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
18
Офсайды
1
1
Количество передач
312
485
Сейвы
7
1
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Северной Ирландии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Северная Ирландия

Беларусь – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Северная Ирландия Беларусь
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