Составы команд
Беларусь
Беларусь
3-1-3-1-2
21
Лапоухов
2
Печенин
6
Политевич
20
Волков
15
Корзун
3
Забелин
14
Яблонский
19
Ковалев
9
Эбонг
7
Шикавка
23
Антилевский
3-3-2-2
1
Чарльз
5
Хьюм
18
Тоал
17
МакНэйр
2
Брэдли
19
Чарльз
3
Льюис
14
Прайс
6
Сэйвилл
18
Рид
8
Маршалл
19
Ковалев
13
Карпович
13
Карпович
19
Ковалев
15
Корзун
4
Бочеров
4
Бочеров
15
Корзун
23
Антилевский
22
Концевой
22
Концевой
23
Антилевский
7
Шикавка
11
Барковский
11
Барковский
7
Шикавка
14
Яблонский
21
Климович
21
Климович
14
Яблонский
6
Сэйвилл
16
Маккэнн
16
Маккэнн
6
Сэйвилл
3
Льюис
20
Спенсер
20
Спенсер
3
Льюис
14
Прайс
11
Смит
11
Смит
14
Прайс
8
Маршалл
9
Чарльз
9
Чарльз
8
Маршалл
Остались в запасе
Беларусь
Северная Ирландия
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
10
Валерий Громыко
АП
Главный тренер
Карлос Алос
12
Люк Саутвуд
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
23
Кристи Пим
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
24
Ли Бонис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
10
Валерий Громыко
АП
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
23
Кристи Пим
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
24
Ли Бонис
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Беларусь - Северная Ирландия
2
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
18
Офсайды
1
1
Количество передач
312
485
Сейвы
7
1
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Северной Ирландии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Северная Ирландия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»