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    • Прогноз на точный счет матча Турция – Черногория, Лига наций, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Турция – Черногория, Лига наций, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на стадионе «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Турции и Черногории. Турция подходит к этому матчу в качестве фаворита, благодаря своей уверенной игре в последних матчах и более успешной истории личных встреч с Черногорией.

    Турция

    Сборная Турции показывает достаточно стабильные результаты в последних матчах Лиги наций. В предыдущем туре турки уверенно обыграли Исландию со счетом 3:1. В последних пяти матчах Турция забила восемь голов и пропустила пять, что указывает на довольно эффективную атаку, но не самую надежную оборону. Важным фактором будет домашний стадион, где Турция не проигрывает в пяти из семи последних матчей.

    Последние матчи Турции:

    • Турция 3:1 Исландия

    • Уэльс 0:0 Турция

    • Нидерланды 2:1 Турция

    • Австрия 1:2 Турция

    • Чехия 1:2 Турция

    Черногория

    Сборная Черногории находится в менее удачной форме. Команда проиграла четыре последних матча в рамках Лиги наций, включая последнее поражение от Уэльса со счетом 1:2. В последних пяти играх черногорцы забили всего три гола, пропустив девять. Оборона команды явно испытывает трудности, что усложняет задачу на предстоящий матч.

    Последние матчи Черногории:

    • Черногория 1:2 Уэльс

    • Исландия 2:0 Черногория

    • Черногория 1:3 Грузия

    • Бельгия 2:0 Черногория

    • Черногория 1:0 Северная Македония

    Личные встречи

    История личных встреч также говорит в пользу Турции, которая не проигрывает Черногории в трех последних матчах. В этих играх турки дважды добивались победы и один раз сыграли вничью. Черногория, несмотря на упорную борьбу, пока не смогла найти способ обыграть Турцию в официальных матчах.

    • Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 16.11.2021: Черногория 1–2 Турция

    • Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 01.09.2021: Турция 2–2 Черногория

    • Товарищеские матчи (сборные). 27.03.2018: Черногория 2–2 Турция

    Турция:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Черногория:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

    Прогноз на матч Турция – Черногория

    Турция выглядит явным фаворитом на этот матч, учитывая их более стабильные результаты, домашнее преимущество и слабую форму Черногории. Черногория, несмотря на все старания, вряд ли сможет предложить серьезное сопротивление, особенно в условиях выездного матча. Турция, скорее всего, добьется уверенной победы, а Черногория может ограничиться только редкими попытками в атаке.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Турции – коэффициент 1.35

    • Турция забьет больше одного гола – коэффициент 1.12

    • Обе команды забьют (Нет) – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Победа Турции за коэффициент 1.35.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Турции со счетом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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