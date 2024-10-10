11 октября 2024 года на стадионе «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Турции и Черногории. Турция подходит к этому матчу в качестве фаворита, благодаря своей уверенной игре в последних матчах и более успешной истории личных встреч с Черногорией.
Турция
Сборная Турции показывает достаточно стабильные результаты в последних матчах Лиги наций. В предыдущем туре турки уверенно обыграли Исландию со счетом 3:1. В последних пяти матчах Турция забила восемь голов и пропустила пять, что указывает на довольно эффективную атаку, но не самую надежную оборону. Важным фактором будет домашний стадион, где Турция не проигрывает в пяти из семи последних матчей.
Последние матчи Турции:
-
Турция 3:1 Исландия
-
Уэльс 0:0 Турция
-
Нидерланды 2:1 Турция
-
Австрия 1:2 Турция
-
Чехия 1:2 Турция
Черногория
Сборная Черногории находится в менее удачной форме. Команда проиграла четыре последних матча в рамках Лиги наций, включая последнее поражение от Уэльса со счетом 1:2. В последних пяти играх черногорцы забили всего три гола, пропустив девять. Оборона команды явно испытывает трудности, что усложняет задачу на предстоящий матч.
Последние матчи Черногории:
-
Черногория 1:2 Уэльс
-
Исландия 2:0 Черногория
-
Черногория 1:3 Грузия
-
Бельгия 2:0 Черногория
-
Черногория 1:0 Северная Македония
Личные встречи
История личных встреч также говорит в пользу Турции, которая не проигрывает Черногории в трех последних матчах. В этих играх турки дважды добивались победы и один раз сыграли вничью. Черногория, несмотря на упорную борьбу, пока не смогла найти способ обыграть Турцию в официальных матчах.
-
Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 16.11.2021: Черногория 1–2 Турция
-
Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 01.09.2021: Турция 2–2 Черногория
-
Товарищеские матчи (сборные). 27.03.2018: Черногория 2–2 Турция
Турция:
-
Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
-
Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
-
Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение
Черногория:
-
Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
-
Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
-
Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения
Прогноз на матч Турция – Черногория
Турция выглядит явным фаворитом на этот матч, учитывая их более стабильные результаты, домашнее преимущество и слабую форму Черногории. Черногория, несмотря на все старания, вряд ли сможет предложить серьезное сопротивление, особенно в условиях выездного матча. Турция, скорее всего, добьется уверенной победы, а Черногория может ограничиться только редкими попытками в атаке.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
-
Победа Турции – коэффициент 1.35
-
Турция забьет больше одного гола – коэффициент 1.12
-
Обе команды забьют (Нет) – коэффициент 1.60
Рекомендация: Победа Турции за коэффициент 1.35.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Турции со счетом 2:0.
Рекомендация: 2:0 за коэффициент 6.50.