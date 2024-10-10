11 октября 2024 года на стадионе «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Турции и Черногории. Турция подходит к этому матчу в качестве фаворита, благодаря своей уверенной игре в последних матчах и более успешной истории личных встреч с Черногорией.

Турция

Сборная Турции показывает достаточно стабильные результаты в последних матчах Лиги наций. В предыдущем туре турки уверенно обыграли Исландию со счетом 3:1. В последних пяти матчах Турция забила восемь голов и пропустила пять, что указывает на довольно эффективную атаку, но не самую надежную оборону. Важным фактором будет домашний стадион, где Турция не проигрывает в пяти из семи последних матчей.

Последние матчи Турции:

Турция 3:1 Исландия

Уэльс 0:0 Турция

Нидерланды 2:1 Турция

Австрия 1:2 Турция

Чехия 1:2 Турция

Черногория

Сборная Черногории находится в менее удачной форме. Команда проиграла четыре последних матча в рамках Лиги наций, включая последнее поражение от Уэльса со счетом 1:2. В последних пяти играх черногорцы забили всего три гола, пропустив девять. Оборона команды явно испытывает трудности, что усложняет задачу на предстоящий матч.

Последние матчи Черногории:

Черногория 1:2 Уэльс

Исландия 2:0 Черногория

Черногория 1:3 Грузия

Бельгия 2:0 Черногория

Черногория 1:0 Северная Македония

Личные встречи

История личных встреч также говорит в пользу Турции, которая не проигрывает Черногории в трех последних матчах. В этих играх турки дважды добивались победы и один раз сыграли вничью. Черногория, несмотря на упорную борьбу, пока не смогла найти способ обыграть Турцию в официальных матчах.

Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 16.11.2021: Черногория 1–2 Турция

Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 01.09.2021: Турция 2–2 Черногория

Товарищеские матчи (сборные). 27.03.2018: Черногория 2–2 Турция

Турция:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

Черногория:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

Прогноз на матч Турция – Черногория

Турция выглядит явным фаворитом на этот матч, учитывая их более стабильные результаты, домашнее преимущество и слабую форму Черногории. Черногория, несмотря на все старания, вряд ли сможет предложить серьезное сопротивление, особенно в условиях выездного матча. Турция, скорее всего, добьется уверенной победы, а Черногория может ограничиться только редкими попытками в атаке.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Турции – коэффициент 1.35

Турция забьет больше одного гола – коэффициент 1.12

Обе команды забьют (Нет) – коэффициент 1.60

Рекомендация: Победа Турции за коэффициент 1.35.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Турции со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 за коэффициент 6.50.