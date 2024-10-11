Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Турция – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

Турция – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

11 октября 2024, 21:35
Турция
11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B4, 3 тур
1 : 0
Завершен
Черногория
69' И. Кахведжи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Черногория
13
Igor Nikić
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
14
Эдвин Куц
ОП
18
Марко Бакич
ЦП
10
Стеван Йоветич
(К) ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Турция
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
4
Милош Брнович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
3-4-3
1
Чакир
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
6
Кекчю
19
Акгюн
10
Чалханоглу
21
Йилмаз
10
Гюлер
7
Актюркоглу
4-1-1-2-2
13
23
Марушич
5
Вуячич
15
Шипчич
2
Вукчевич
14
Куц
18
Бакич
18
Камай
16
Йовович
9
Крстович
10
Йоветич
10
Гюлер
22
Айхан
22
Айхан
10
Гюлер
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
19
Акгюн
10
Кахведжи
10
Кахведжи
19
Акгюн
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
10
Йылдырым
10
Йылдырым
21
Йилмаз
18
Бакич
11
Вукотич
11
Вукотич
18
Бакич
14
Куц
8
Янкович
8
Янкович
14
Куц
16
Йовович
4
Брнович
4
Брнович
16
Йовович
18
Камай
20
Осмайич
20
Осмайич
18
Камай
10
Йоветич
9
Мугоша
9
Мугоша
10
Йоветич
Остались в запасе
Турция
Черногория
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Турция - Черногория
3
2
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
19
10
Офсайды
2
2
Количество передач
491
277
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
13
4

Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Черногории, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Черногория

Турция – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Черногория Турция
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
10
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+