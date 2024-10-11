11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B4, 3 тур
Лига наций, группа B4, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Турция
Турция
3-4-3
1
Чакир
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
6
Кекчю
19
Акгюн
10
Чалханоглу
21
Йилмаз
10
Гюлер
7
Актюркоглу
4-1-1-2-2
13
23
Марушич
5
Вуячич
15
Шипчич
2
Вукчевич
14
Куц
18
Бакич
18
Камай
16
Йовович
9
Крстович
10
Йоветич
10
Гюлер
22
Айхан
22
Айхан
10
Гюлер
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
19
Акгюн
10
Кахведжи
10
Кахведжи
19
Акгюн
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
10
Йылдырым
10
Йылдырым
21
Йилмаз
18
Бакич
11
Вукотич
11
Вукотич
18
Бакич
14
Куц
8
Янкович
8
Янкович
14
Куц
16
Йовович
4
Брнович
4
Брнович
16
Йовович
18
Камай
20
Осмайич
20
Осмайич
18
Камай
10
Йоветич
9
Мугоша
9
Мугоша
10
Йоветич
Остались в запасе
Турция
Черногория
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Турция - Черногория
3
2
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
19
10
Офсайды
2
2
Количество передач
491
277
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Черногории, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Черногория
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»