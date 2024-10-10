11 октября 2024 года на стадионе «А Ле Кок Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Эстонии и Азербайджана. Обе команды находятся в сложной ситуации, что делает этот матч крайне важным с точки зрения турнирного положения.
Эстония
Сборная Эстонии в последних матчах показывает нестабильные результаты, что особенно заметно в защите. Команда пропускает в 18 последних матчах, что говорит о явных проблемах в обороне. В последних пяти играх Эстония забила 5 голов, в среднем по 1 голу за матч, но при этом пропустила 10 голов (в среднем 2 гола за матч). В последней встрече против Швеции эстонцы уступили с крупным счетом 0:3, что вновь подчеркнуло их уязвимость в защите.
Последние матчи Эстонии:
- Швеция 3:0 Эстония
- Эстония 0:1 Словакия
- Литва 1:1 Эстония (победа по пенальти)
- Эстония 4:1 Фарерские о-ва
- Швейцария 4:0 Эстония
Азербайджан
Сборная Азербайджана также имеет свои сложности, особенно в матчах на выезде, где команда проиграла три последние игры в рамках Лиги наций. В последних пяти матчах Азербайджан забил 6 голов (в среднем 1.20 гола за матч), но пропустил 11 голов (в среднем 2.20 гола за матч). Последний матч против Словакии завершился поражением со счетом 0:2, что подтвердило слабость команды в оборонительных действиях.
Последние матчи Азербайджана:
- Словакия 2:0 Азербайджан
- Азербайджан 1:3 Швеция
- Азербайджан 3:2 Казахстан
- Албания 3:1 Азербайджан
- Азербайджан 1:1 Болгария
Личные встречи
История личных встреч между этими командами свидетельствует о небольшом преимуществе Азербайджана. Азербайджан не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против Эстонии и забивает в трех последних встречах подряд. В прошлом году Азербайджан одержал победу над Эстонией со счетом 2:0 в рамках квалификации к чемпионату Европы, что говорит о хорошем знании соперника и возможности использовать свои сильные стороны в предстоящем матче.
Статистика
Эстония:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
Азербайджан:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
Прогноз на матч Эстония – Азербайджан
Ожидается, что матч будет напряженным, с возможными ошибками в обороне обеих команд. Эстония играет дома, что может дать команде небольшое преимущество, однако, учитывая их проблемы в защите и недавние результаты, преимущество не выглядит убедительным. Азербайджан также имеет свои сложности, но обладает потенциалом в атаке, который может быть реализован против нестабильной обороны Эстонии.
Наиболее вероятный исход – ничья, так как обе команды имеют слабости в защите, но могут использовать свои шансы в атаке.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
- Ничья – коэффициент 3.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится ничья со счетом 2:2.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.