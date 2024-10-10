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    • Прогноз на точный счет матча Эстония – Азербайджан, Лига наций, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Эстония – Азербайджан, Лига наций, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на стадионе «А Ле Кок Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Эстонии и Азербайджана. Обе команды находятся в сложной ситуации, что делает этот матч крайне важным с точки зрения турнирного положения.

    Эстония

    Сборная Эстонии в последних матчах показывает нестабильные результаты, что особенно заметно в защите. Команда пропускает в 18 последних матчах, что говорит о явных проблемах в обороне. В последних пяти играх Эстония забила 5 голов, в среднем по 1 голу за матч, но при этом пропустила 10 голов (в среднем 2 гола за матч). В последней встрече против Швеции эстонцы уступили с крупным счетом 0:3, что вновь подчеркнуло их уязвимость в защите.

    Последние матчи Эстонии:

    • Швеция 3:0 Эстония
    • Эстония 0:1 Словакия
    • Литва 1:1 Эстония (победа по пенальти)
    • Эстония 4:1 Фарерские о-ва
    • Швейцария 4:0 Эстония

    Азербайджан

    Сборная Азербайджана также имеет свои сложности, особенно в матчах на выезде, где команда проиграла три последние игры в рамках Лиги наций. В последних пяти матчах Азербайджан забил 6 голов (в среднем 1.20 гола за матч), но пропустил 11 голов (в среднем 2.20 гола за матч). Последний матч против Словакии завершился поражением со счетом 0:2, что подтвердило слабость команды в оборонительных действиях.

    Последние матчи Азербайджана:

    • Словакия 2:0 Азербайджан
    • Азербайджан 1:3 Швеция
    • Азербайджан 3:2 Казахстан
    • Албания 3:1 Азербайджан
    • Азербайджан 1:1 Болгария

    Личные встречи

    История личных встреч между этими командами свидетельствует о небольшом преимуществе Азербайджана. Азербайджан не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против Эстонии и забивает в трех последних встречах подряд. В прошлом году Азербайджан одержал победу над Эстонией со счетом 2:0 в рамках квалификации к чемпионату Европы, что говорит о хорошем знании соперника и возможности использовать свои сильные стороны в предстоящем матче.

    Статистика

    Эстония:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Азербайджан:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Прогноз на матч Эстония – Азербайджан

    Ожидается, что матч будет напряженным, с возможными ошибками в обороне обеих команд. Эстония играет дома, что может дать команде небольшое преимущество, однако, учитывая их проблемы в защите и недавние результаты, преимущество не выглядит убедительным. Азербайджан также имеет свои сложности, но обладает потенциалом в атаке, который может быть реализован против нестабильной обороны Эстонии.

    Наиболее вероятный исход – ничья, так как обе команды имеют слабости в защите, но могут использовать свои шансы в атаке.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится ничья со счетом 2:2.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

    Источник: «Бомбардир»

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