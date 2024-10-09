10 октября 2024 года на стадионе «Вальдштадион» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Норвегии и Словении. Обе команды показывают неплохие результаты в последних играх, и этот матч обещает быть интересным и напряженным.

Норвегия

Сборная Норвегии в последних матчах демонстрирует довольно нестабильную игру. Команда одержала победу в последнем матче против Австрии со счетом 2:1, но при этом имела проблемы в предыдущих встречах. В последних пяти играх норвежцы забили семь голов, что составляет в среднем 1.40 гола за игру, и пропустили пять мячей – в среднем 1.00 гол за игру. Норвегия забивает в семи из девяти последних матчей, что свидетельствует о достаточно эффективной атаке, но слабость в обороне остается проблемой.

Последние матчи Норвегии:

Норвегия 2:1 Австрия

Казахстан 0:0 Норвегия

Дания 3:1 Норвегия

Норвегия 3:0 Косово

Норвегия 1:1 Словакия

Словения

Сборная Словении демонстрирует отличные результаты в Лиге наций. Команда не проигрывает в шести последних матчах в рамках турнира и стабильно забивает в каждом из пяти последних матчей. В последних пяти играх словенцы забили пять голов, что составляет в среднем 1.00 гол за игру, и пропустили всего два мяча – в среднем 0.40 гола за игру. В последней встрече против Казахстана Словения одержала уверенную победу со счетом 3:0, что подчеркивает их уверенную форму и надежную игру в обороне.

Последние матчи Словении:

Словения 3:0 Казахстан

Словения 1:1 Австрия

Португалия 0:0 Словения (поражение по пенальти)

Англия 0:0 Словения

Словения 1:1 Сербия

Личные встречи

В последних личных встречах команды показывают равные результаты. Норвегия не проигрывает дома в пяти последних матчах против Словении, что может стать важным фактором в предстоящем поединке. Словения, в свою очередь, также уверенно играет в последние годы и не проигрывает в 11 из 13 последних матчей.

Последние матчи личных встреч:

Словения 2:1 Норвегия (24 сентября 2022)

Норвегия 0:0 Словения (9 июня 2022)

Словения 1:1 Норвегия (16 ноября 2018)

Норвегия 1:0 Словения (13 октября 2018)

Словения 3:0 Норвегия (11 октября 2013)

Статистика

Норвегия:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Словения:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 3 ничьи, 0 поражений

Прогноз на матч Норвегия – Словения

С учетом текущей формы обеих команд и истории личных встреч, матч обещает быть напряженным и с небольшим количеством голов. Норвегия имеет преимущество домашнего поля и будет стремиться использовать это для достижения победы, однако Словения, обладающая надежной обороной, может оказать серьезное сопротивление. Вероятнее всего, матч завершится ничейным результатом, и обе команды смогут забить.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится ничья 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.