10 октября 2024 года на стадионе «Вальдштадион» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Норвегии и Словении. Обе команды показывают неплохие результаты в последних играх, и этот матч обещает быть интересным и напряженным.
Норвегия
Сборная Норвегии в последних матчах демонстрирует довольно нестабильную игру. Команда одержала победу в последнем матче против Австрии со счетом 2:1, но при этом имела проблемы в предыдущих встречах. В последних пяти играх норвежцы забили семь голов, что составляет в среднем 1.40 гола за игру, и пропустили пять мячей – в среднем 1.00 гол за игру. Норвегия забивает в семи из девяти последних матчей, что свидетельствует о достаточно эффективной атаке, но слабость в обороне остается проблемой.
Последние матчи Норвегии:
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Норвегия 2:1 Австрия
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Казахстан 0:0 Норвегия
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Дания 3:1 Норвегия
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Норвегия 3:0 Косово
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Норвегия 1:1 Словакия
Словения
Сборная Словении демонстрирует отличные результаты в Лиге наций. Команда не проигрывает в шести последних матчах в рамках турнира и стабильно забивает в каждом из пяти последних матчей. В последних пяти играх словенцы забили пять голов, что составляет в среднем 1.00 гол за игру, и пропустили всего два мяча – в среднем 0.40 гола за игру. В последней встрече против Казахстана Словения одержала уверенную победу со счетом 3:0, что подчеркивает их уверенную форму и надежную игру в обороне.
Последние матчи Словении:
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Словения 3:0 Казахстан
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Словения 1:1 Австрия
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Португалия 0:0 Словения (поражение по пенальти)
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Англия 0:0 Словения
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Словения 1:1 Сербия
Личные встречи
В последних личных встречах команды показывают равные результаты. Норвегия не проигрывает дома в пяти последних матчах против Словении, что может стать важным фактором в предстоящем поединке. Словения, в свою очередь, также уверенно играет в последние годы и не проигрывает в 11 из 13 последних матчей.
Последние матчи личных встреч:
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Словения 2:1 Норвегия (24 сентября 2022)
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Норвегия 0:0 Словения (9 июня 2022)
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Словения 1:1 Норвегия (16 ноября 2018)
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Норвегия 1:0 Словения (13 октября 2018)
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Словения 3:0 Норвегия (11 октября 2013)
Статистика
Норвегия:
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Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
Словения:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 3 ничьи, 0 поражений
Прогноз на матч Норвегия – Словения
С учетом текущей формы обеих команд и истории личных встреч, матч обещает быть напряженным и с небольшим количеством голов. Норвегия имеет преимущество домашнего поля и будет стремиться использовать это для достижения победы, однако Словения, обладающая надежной обороной, может оказать серьезное сопротивление. Вероятнее всего, матч завершится ничейным результатом, и обе команды смогут забить.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Ничья – коэффициент 3.20
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
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Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится ничья 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.